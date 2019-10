Municipales : à 18 ans, il veut devenir maire de Clouange

Clouange, France

A 18 ans, Lucas Lopes ne rêve pas de monter un groupe de rock ou de faire le tour du monde. En costume et chemise blanche, il veut depuis tout petit devenir maire. C'est sans doute l'un des plus jeunes candidats de France pour les prochaines municipales dans 5 mois : il se présente en mars prochain à Clouange, dans cette commune de 3.600 habitants de la vallée de l'Orne. Le jeune candidat se dit apolitique, même s'il n'aime pas les extrêmes.

Lucas Lopes explique que son jeune âge n'est "ni un atout ni un handicap" Copier

"C'est l'amour des Clouangeois qui me motive", explique le jeune Mosellan, qui a grandi dans la commune. Ses grands-parents maternels et paternels s'y sont installés en provenance d'Italie pour les uns, du Portugal pour les autres. Et même si le maire est "à portée d'engueulade" comme le disait le président du Sénat, Gérard Larcher, la fonction ne fait pas peur à cet étudiant en BTS négociation et relation client.

Liste prête depuis cet été

Sa liste est déjà prête depuis cet été. Et ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il va faire campagne surtout sur les réseaux sociaux :"Je veux aussi aller sur le terrain". Lucas Lopes va axer sa campagne sur la démocratie participative et l'écologie. Le jeune Mosellan sera opposé au maire sortant, Stéphane Boltz, candidat à un second mandat et 33 ans de plus que lui.