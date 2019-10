Municipales à Abbeville : Aurélien Dovergne officiellement tête de liste

Abbeville, France

Son nom circulait depuis plusieurs semaines comme "tête de liste potentielle" à Abbeville, un communiqué a officialisé l'information ce lundi. Aurélien Dovergne, chargé de communication, âgé de 34 ans, soutenu par le maire sortant Nicolas Dumont, explique dans un communiqué et sur sa page Facebook : " je serai candidat pour mener cette liste de rassemblement qui portera des idées et des projets au seul profit de la ville et de ses habitants et faire barrage aux extrêmes". Pour l'instant Aurélien Dovergne reste discret sur les noms de sa liste : " Dans les prochaines semaines, avec Sébastien Chapotard ( à gauche sur la photo ) , au-delà des partis politiques, et aux côtés de celles et ceux qui souhaitent s’investir pour faire rayonner notre ville, nous aurons l’occasion d’échanger pour co-construire notre projet et la ville de demain". Certains noms seront divulgués lundi prochain à l'occasion d'une conférence de presse. Normalement le maire sortant Nicolas Dumont devrait y figurer, ainsi que son opposant historique de droite l'industriel Stéphane Decayeux. Les deux hommes en septembre dernier ont fait conférence de presse commune pour expliquer qu'ils avaient des valeurs proches et qu'ensemble ils voulaient faire barrage au Rassemblement National. Une motivation clairement affichée également par Aurélien Dovergne.

D'autres listes lancées sur Abbeville

Face à Aurélien Dovergne en mars prochain, il y aura une liste RN, une liste soutenue par le député Picardie Debout de la circonscription François Ruffin, la liste a priori de l'ancienne directrice des Bus Baag Françoise de la Charlerie. De son côté Pascal Demarthe, ex député PS, passé UDI, a le soutien du parti centriste pour se présenter, mais il n'a pas encore officialisé sa candidature.