Municipales à Aix-en-Provence : Dominique Sassoon (EELV) veut rendre la politique plus éthique

Aix-en-Provence, France

Il a quitté la République en Marche (il était le suppléant de la députée Anne-Laurence Petel) pour se lancer dans la bataille des municipales à Aix-en-Provence et c'est avec l'étiquette Europe Ecologie les Verts que Dominique Sassoon, chirurgien à la retraite va affronter ses rivaux. Et son premier rival aussi surprenant que cela puisse paraître c'est peut-être un autre candidat "vert", Stéphane Salord (Génération écologie) qui lui aussi se lance dans la course. Alors pourquoi ne pas faire une liste commune alors que les programmes des deux candidats présentent un certain nombre de similitudes ?

J'ai toujours dit que nous avions les bras ouverts et que nous sommes disponibles pour rencontrer et accueillir toutes les personnes qui partagent nos convictions - Dominique Sassoon

En attendant ce sont donc bien deux listes "vertes" qui se présentent à Aix-en-Provence et celle de Dominique Sassoon veut "mettre la démocratie dans les quartiers", "faire de l'écologie mais pas du catastrophisme" et rendre la politique "plus éthique."