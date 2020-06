Municipales à Aix-en-Provence : Maryse Joissains (LR) réélue maire

Maryse Joissains va donc effectuer un quatrième mandat consécutif à Aix-en-Provence. La maire sortante Les Républicains, 78 ans, a réuni 43,53% des voix ce dimanche pour le second tour des élections municipales, soit 12 963 votants.

En deuxième position on retrouve la député LREM Anne Laurence Petel avec 32,12% des voix, et en troisième position le candidat de la gauche Marc Pena qui a obtenu 24,34% des suffrages.

Je vais aller plus loin et terminer en apothéose !

"Bien sûr que j'irais au bout de ce mandat !" a répondu Maryse Joissains au micro de France Bleu Provence lorsqu'on lui parle d'avenir ce dimanche soir. "Je suis plus en forme que ceux à qui j'étais opposée. J'ai la santé intellectuelle, et une santé morale à toute épreuve ! En 2014 on a lancé une affaire contre moi... Une affaire qui a fait plouf ! Que tout le monde aujourd'hui considère comme un montage politique (...) J'ai fais mes preuves : pas d’augmentation d’impôts, pas de dette, la ville est pourvue de structures extraordinaires... Là je vais pouvoir aller plus loin ! Plus loin dans l'embellissement, dans le quotidien des gens... Je vais aller plus loin et terminer en apothéose ! Je vais finir le travail, j'irais jusqu'au bout, et je vais surtout préparer des gens pour assurer la suite."