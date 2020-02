Municipales à Aix-Les-Bains : Christian Derenty jette l'éponge

Le candidat soutenu par Debout La France dans les élections municipales annonce qu'il ne parvient pas à boucler sa liste "Unis pour Aix-les-Bains". Il lui manque six noms, uniquement des femmes.

Christian Derenty ne participera pas au premier tour de l'élection municipale d'Aix-les-Bains en Savoie le 15 mars prochain. Le candidat soutenu par Debout la France annonce qu'il abandonne, car il ne parviendra pas à boucler sa liste de 35 noms, qui doit être déposée en préfecture avant jeudi soir 27 février. Il manque précisément six noms de candidates. Dans la commune de près de 30.000 habitants, il faut proposer une liste paritaire.

"On arrête la course, il nous manque six femmes"—Christian Derenty

"Tous les adhérents viennent de la société civile et c'est beaucoup plus difficile à mobiliser que quand on est soutenu par d'autres associations", explique Christian Derenty.

Le candidat tête de la liste "Unis pour Aix-les-Bains" a d'ailleurs "refusé" le soutien déclaré du Rassemblement National ces derniers jours, ce qui lui peut-être coûté sa place dans cette élection car cette décision a fait des vagues au sein de ses soutiens et le parti politique aurait peut-être pu lui trouver les six noms manquants.

Mais c'est sans regret pour Christian Derenty. Le retraité de la fonction publique assume cette décision : "On a fait cette liste avec une certaine éthique, on était pas près à tout pour finir cette liste (...) c'était pas nos idées, il n'y a aucun regret".

En tant que tête de liste, Christian Derenty n'appelle pas à voter pour un candidat en particulier. Il a à titre personnel des affinités avec certaines lignes du programme de Renaud Beretti mais espère aussi que ses propositions soient reprises par d'autres candidats.