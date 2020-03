Municipales à Aix-les-Bains - Renaud Beretti : " Que Patrick Mignola s'occupe de sa circonscription ! "

Mis en cause dans le Dauphiné Libéré par le député Modem Patrick Mignola, sur "un fricotage" avec l'extrême droite, Renaud Beretti recadre sévèrement le parlementaire. Interview du maire sortant, candidat d'Aix-les-Bains.

Fin de campagne oblige, les boules puantes sont sorties. La pleine page de Patrick Mignola dans le Dauphiné Libéré, publiée ce mercredi, n'a pas plu à Renaud Beretti.

Patrick Mignola exige "une clarification" par rapport au Rassemblement National. En cause la présence sur la liste Beretti de l'épouse de Christian Derenty, soutenu par le RN et qui a retiré sa liste juste avant la clôture officielle.

L'ancien maire de La Ravoire (Savoie) Patrick Mignola va même plus loin dans l'interview au quotidien régional : "S'il y a eu fricotage, il doit être désavoué".

"Des leçons de morales qui ne m'impressionnent pas."

Renaud Beretti n'avait pas réagi, il donnait ce mercredi après-midi une conférence de presse sur son projet de création de Maison Médicale en plein centre-ville d'Aix et sur la venue de l'accueil de l'Office de tourisme dans un passage délaissé jusque-là.

Le président départemental des Républicains ne s'est pas dérobé quand France Bleu Pays de Savoie lui a demandé s'il allait clarifier son positionnement. Pour Renaud Beretti, "le maire d'Aix-les-Bains n'a pas à recevoir de leçons de morale qui ne m'impressionnent pas, ni d'injonctions d'un parlementaire qui serait mieux avisé de s'occuper de sa circonscription et de son ancienne commune. Ce sont les Aixois qui peuvent juger mon action, et personne d'autre ! "

Renaud Beretti rappelle qu'il est "un gaulliste profondément républicain".

"Un procédé de diabolisation"

Question de France Bleu Pays de Savoie : " Condamnez-vous clairement les idées du Rassemblement National ? "

La réponse de Renaud Beretti fuse : " Vous savez, c'est un vieux procédé de diabolisation bien connu depuis François Mitterrand. Une municipale doit rester une municipale. Ma liste est composée de gens de toutes les sensibilités. Moi, je respecte l'ensemble de l'électorat. J'aurais apprécié que ce personnage politicien en fasse de même."

Derenty a refusé le soutien du Rassemblement National

La présence de l'épouse de Christian Derenty sème le trouble. Pas chez le candidat : "Je précise qu'elle est avant tout infirmière. Elle est certes épouse mais elle a la liberté de ses convictions, que je sache. "

Quand au soutien du parti de Marine Le Pen au mari de sa co-listière, Renaud Beretti le balaye d'un revers de main : "Le Rassemblement National lui a apporté son soutien. Il l'a refusé."

► Pas candidat aux sénatoriales : La mise en cause de Patrick Mignola n'est pas le seul fait d'actualité qui a fait réagir. Renaud Beretti a voulu tordre le cou à des rumeurs véhiculées par un adversaire politique. " Je me consacrerai uniquement à des mandats locaux. Je ne serai pas candidat aux élections sénatoriales si je suis élu à la mairie d'Aix-les-Bains."

► Campagne ralentie à cause du Coronavirus : "Je vais réduire le temps de campagne politique pour prendre mes responsabilité de maire en période de Coronavirus. Deux cas sont apparus en Savoie. Et lundi prochain, nous avons la rentrée scolaire. Il est de mon devoir de passer plus de temps pour que tout se passe bien."