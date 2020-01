Municipales à Albertville : "Nos valeurs sont celles de gauche, nous assumons" dit Laurent Graziano

Albertville, France

S'il y a bien une commune où les courants politiques ne devraient pas se présenter divisés, et où il n'y aura pas pléthore de listes au premier tour, c'est ici à Albertville en Savoie. La droite va se ranger derrière le maire sortant, Frédéric Burnier Framboret, même s'il revendique une liste sans étiquette. La gauche unie a choisi le conseiller de l'opposition Laurent Graziano.

Ce professeur d'histoire géographie de 47 ans (lui même non affilié à un parti) va mener la liste "Albertville Autrement", avec des personnes non-encartées et des candidats encartés au PS, chez les Verts, au PC et à la France Insoumise.

Une liste qui rassemble PS, Verts, PC et des personnalités de la France Insoumise

A l'heure où ce n'est plus du tout à la mode de politiser les élections municipales, Laurent Graziano assume son positionnement : "Plutôt que de proposer du -ni droite-ni gauche-, je veux proposer des valeurs et ceux sont celles de gauche". Selon lui, le "ni droite ni gauche" peut être un "moyen d'éteindre le débat politique. On peut avoir des visions différentes sur une ville et nous assumons notre positionnement politique".

Une méthode participative avec les électeurs

C'est également sur la méthode que le candidat de la liste "Albertville Autrement" veut se distinguer en privilégiant la politique participative. Lors de ses futures réunions publiques, il va demander aux électeurs de réfléchir à des projets et de faire des propositions.

La première de ces réunions a lieu ce jeudi 16 janvier à 18h30 salle du Val des Roses (avenue Sainte-Thérèse).

Il y en aura deux autres :