Municipales à Albi : débat en public ce mardi soir entre cinq candidats sur France Bleu Occitanie

Cinq candidats à Albi pour les municipales vont s'affronter ce 4 février lors d'un débat sur France Bleu Occitanie, à partir de 19h. Face à la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil, des listes menées par Pascal Pragnère, Nathalie Ferrand-Lefranc, Muriel Roques-Etienne et Frédéric Cabrolier.

Qui sera maire d’Albi lors de la prochaine mandature ? La campagne des municipales à Albi est lancée ce mardi 4 février par un débat entre cinq candidats à la mairie. Pendant une heure et demie et en public, les prétendants vont opposer leurs idées et leurs visions d’Albi pour les années à venir.

Frédéric Cabrolier, candidat Rassemblement National, soutenu par la Droite Populaire. Liste "Rassemblement pour les Albigeois"

candidat Rassemblement National, soutenu par la Droite Populaire. Liste "Rassemblement pour les Albigeois" Nathalie Ferrand-Lefranc, candidate de gauche, soutenue par le PS, PCF, la France Insoumise et le PRG. Liste "Collectif pour Albi démocratique, solidaire et écologique"

candidate de gauche, soutenue par le PS, PCF, la France Insoumise et le PRG. Liste "Collectif pour Albi démocratique, solidaire et écologique" Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire sortante SE, soutenue par LR. Liste "Avec vous pour Albi"

maire sortante SE, soutenue par LR. Liste "Avec vous pour Albi" Pascal Pragnère, candidat EELV, liste "Albi Verte 2020"

candidat EELV, liste "Albi Verte 2020" Muriel Roques-Etienne, candidate LREM, soutenue par le MRSL et l’Alliance Centriste liste "Au Cœur de l’Albigeois"

Débat en public et en direct de la Brasserie Le Vigan

Les thématiques abordées seront toutes celles qui vont faire vivre cette campagne albigeoise. On évoquera forcément les enjeux de la vitalité des commerces dans le centre-ville. Les questions de transports seront aussi débattues avec la place de la voiture notamment et l’opportunité de construire un quatrième pont pour désengorger la ville.

Les candidats devront aussi expliquer comment ils feront coexister au mieux les touristes attirés par Albi et l’Unesco et les Albigeois qui vivent au quotidien dans la cité. Ils seront aussi chacun interrogés sur leur positionnement politique.

Un débat animé par Stéphanie Mora, Sandrine Morin de France Bleu et Arnaud Paul directeur départemental de La Dépêche du Midi dans le Tarn. Une heure et demie d’émission à suivre en direct de la Brasserie le Vigan, place du Vigan, de 19h à 20h30.

Dix débats jusqu'aux élections

France Bleu Occitanie organise des débats chaque mardi soir jusqu'aux élections. Il y aura en tout dix débats entre les candidats qui seront à vivre en direct et en public dans des cafés ou des lieux publics de tout Midi-Pyrénées. Les candidats de Toulouse, Auch, Castres et l’Union ont déjà débattu.

