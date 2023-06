Municipale à Amboise : gouvernance, tourisme, mobilités, vivez le débat entre Thierry Boutard et Brice Ravier

Le maire sortant d'Amboise Thierry Boutard et l'autre tête de liste Brice Ravier, ex-conseiller municipal d'opposition, se sont affrontés lors d'un débat organisé ce jeudi 8 juin par France Bleu Touraine, salle Descartes à Amboise. A quatre jours de l'élection municipale du 11 juin, plusieurs thématiques ont été abordées. L'intégralité du débat est à écouter en bas de cet article.

La gouvernance, ou quel style de maire serez-vous ?

Se présentant comme "maire sans-emploi", Thierry Boutard s'est expliqué, "je fais le choix de donner 100 % de mon temps à ce territoire", ajoutant que la gestion d'une ville de 13.000 habitants sur une intercommunalité de 28.000 habitants le justifiait. Celui qui a été élu en 2020 émet le souhait de maintenir la ville à la tête de la communauté de communes du Val d'Amboise, "si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de locomotive". De son côté Brice Ravier, agent au CHRU de Tours, assure qu'il sera un maire "à 50 %" afin "de garder un pied dans la réalité". "Je ne siègerais pas en tant que président de la communauté de communes, je ne souhaite pas qu'Amboise en prenne la présidence."

La mobilité à Amboise, et la question du petit bus urbain

Sur la question des mobilités, Brice Ravier a promis la remise en place du petit bus, régulièrement emprunté par les séniors, dont l'activité s'est arrêtée en fin d'année dernière. Thierry Boutard dénonce un mensonge, affirmant que l'activité a été "suspendue" par l'entreprise et se défend, en précisant que la mairie avait mis en place "un service minimum" en attendant "un autre service" pour septembre. Pour les mobilités douces, le maire sortant souhaite "revoir avec la Région et le Département le tracé de la Loire à vélo, pas correctement aménagé". De son côté, Brice Ravier souhaite entre autres installer des bornes de réparations et de recharge, et installer des parkings relais à l'extérieur de la ville et des navettes électriques.

Amboise est-elle victime du sur-tourisme ?

"Il faut favoriser les pratiques vertueuses et le tourisme doux à Amboise" affirme Brice Ravier, qui souhaite "anticiper les pics en permettant un étalement du tourisme tout au long de l’année. Il faut aussi caper le nombre d’Airbnb, réfléchir à au taux d’imposition, aller chercher les mauvais loueurs." Pour sa part, Thierry Boutard estime qu'il n’y a "pas assez de logement hôteliers", "mettre en place un permis de louer avec une déclaration obligatoire en mairie et à l’Office du tourisme."

