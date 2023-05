Amboise : les affiches de Brice Ravier collées avant le début de la campagne, dénonce le maire Thierry Boutard

Les affiches électorales du candidat à la mairie d'Amboise Brice Ravier ont été collées un peu trop tôt. C'est ce que dénonce le maire Thierry Boutard, qui dit avoir repéré ces affiches depuis vendredi. Or, la campagne électorale officielle ne démarrait que le lundi 29 mai, à minuit.

"On respecte les règles quand on veut être maire" a taclé le maire actuel et candidat à sa succession, précisant qu'il en avait fait part au sous-préfet de Loches sans pour autant, pour le moment, avoir déposé de recours. "On peut avoir une double lecture" se défend Brice Ravier, qui plaide "la bonne foi". "On s'est basé sur un texte de 2021 qui a évolué depuis. Les textes ne sont pas d'une clarté absolue. Si on est en faute, on l'admettra. En même temps, en sa qualité de maire, Thierry Boutard ne nous l'a pas signalé non plus." Les élections municipales à Amboise auront lieu les 11 et 18 juin.