Amiens, France

La course aux municipales semble être lancée à Amiens. Brigitte Fouré, l'actuelle maire de la ville annonce qu’elle sera candidate à sa propre succession en 2020. Et son directeur de cabinet affirme que des tractations sont en cours avec La République En Marche pour une liste commune.

Pas de contact avec l'actuelle municipalité

Bruno Bienaimé, le référent départemental du mouvement présidentiel dans la Somme dément formellement : "La République En Marche n'a eu aucun contact avec Brigitte Fouré, ni avec son directeur de cabinet, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. _Nous nous poserons peut-être la question de la compatibilité plus tard__, mais ce n'est vraiment pas d'actualité." _Le référent départemental dit vouloir présenter une liste propre à Amiens, comme dans un maximum ce communes dans la Somme.

Les européennes en ligne de mire

Les européennes de l'an prochain seront l'autre grand chantier du mouvement. Bruno Bienaimé, qui est en place depuis cet été, a décidé de revoir toute l’organisation de la structure avec un réseau d’animateurs locaux et de délégués territoriaux pour quadriller le territoire. Une réorganisation nécessaire pour ce mouvement bâti à la hâte au moment de la présidentielle de 2017 et qui manque encore de racines et d'ancrage locaux dans la Somme.

L'interview complète de Bruno Bienaimé, le référent départemental de la République en Marche dans la Somme est à réécouter ici.