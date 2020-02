Municipales à Andrézieux-Bouthéon : qui prendra la place de Jean-Claude Schalk ?

Avec un peu moins de 10 000 habitants, la commune d'Andrézieux-Bouthéon n'a connu qu'un seul maire ces 22 dernières années: Jean-Claude Schalk, 71 ans. Aujourd'hui il se retire, et pour prendre sa suite, trois candidats ont déclaré leur candidature.

Andrézieux-Bouthéon, France

Tous les candidats à la succession de Jean-Claude Schalk disent vouloir passer à autre chose, après plus de deux décennies passées avec le même maire. Mais chacun veut tourner la page à sa manière. Autre point commun entre les trois listes : aucune étiquette politique n'est affichée et chacun le revendique.

Une revanche à prendre sur 2014 pour Jean-Marc Pangaud

Il y a d'abord l'opposant le plus frontal au maire sortant, il s'agit de Jean-Marc Pangaud, 71 ans. Cet ancien adjoint s'était déjà présenté aux dernières municipales et il lui a manqué à peine quelques voix pour gagner.

Jean-Marc Pangaud, 71 ans © Radio France - Margaux Caroff

Le programme et la liste de Jean-Marc Pangaud d'ailleurs ont conservé le même nom depuis 2014 "Changeons de cap". Un choix qu'il assume. "Nous ne changeons pas de cap, mais la ville doit changer de cap. Nous avons un projet qui va complètement trancher avec ce qui est fait depuis vingt ans", affirme-t-il.

Sur le plan économique, Jean-Marc Pangaud dit vouloir soutenir les entreprises, nombreuses, implantées à Andrézieux-Boutheon. Mais malgré la richesse économique apparente, il dénonce un paradoxe : "nous avons plus de pauvreté qu'ailleurs, plus de chômeurs qu'ailleurs, nous avons un revenu par habitant qui est inférieur à la moyenne départementale et nationale. C'est insupportable."

"Doubler les effectifs de la police", la promesse de Marcel Jacob

Le deuxième candidat à se présenter à la mairie d'Andrézieux-Bouthéon est Marcel Jacob, 52 ans. Il mène une liste bien plus à droite, et il assume cet ancrage politique. Même son tract de campagne affiche la couleur : bleu marine. Marcel Jacob dit d'ailleurs être un ami proche de Sophie Robert, la candidate Rassemblement National à Saint-Étienne.

Marcel Jacob, 52 ans - DR

Son projet économique pour la commune est de favoriser les commerces de centre-ville. "Aujourd'hui nous avons quinze boutiques fermées dans le centre-bourg, nous ne trouvons pas ça normal." Et même s'il salue le bilan et les équipements laissés par Jean-Claude Schalk, il veut aussi durcir la politique sécuritaire de la ville : "nous allons doubler les effectifs de la police municipales et elle finira à 1h du matin, ce qui pourra permettre d'éviter des exactions" explique-t-il.

L'héritier du maire sortant, François Driol, mise sur la métropole

Celui qui se rapproche le plus de la politique de Jean-Claude Schalk n'est autre que son adjoint, François Driol, 62 ans. Et même si l'héritage n'est pas facile à porter avec une telle personnalité, le candidat veut faire au moins aussi bien que son ancien maire. "Je ne sais pas si j'y parviendrais, je vais essayer. Faire mieux? Pourquoi pas. Mais surtout on veut faire autrement."

François Driol, 62 ans © Radio France - Margaux Caroff

Dans sa liste, la moitiés des candidats sont des élus sortants, comme lui. Dans son programme il propose plus de sécurité, plus de participation citoyenne, et quelques propositions écologistes. François Driol mise aussi sur Saint-Étienne Métropole pour faire changer les choses à Andrézieux-Bouthéon. "Je compte bien y être très présent avec mon équipe pour participer aux décisions qui vont être très importantes pour nous et pour la population."

Quoiqu'il arrive, les électeurs d'Andrézieux-Bouthéon n'auront plus le choix : pour la première fois en 22 ans, il n'y aura plus de bulletin Jean-Claude Schalk à mettre dans les urnes le 15 mars.