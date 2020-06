Municipales à Annecy: Denis Duperthuy part seul sur fond de polémique.

Ce mardi après-midi en préfecture de Haute-Savoie, Denis Duperthuy a déposé, avec sa liste Les Annéciens, sa candidature pour le second tour des élections municipales à Annecy.

Le 28 juin prochain, les électeurs devront donc choisir entre trois listes: celle du maire sortant UDI, Jean-Luc Rigaut arrivé en tête au premier tour (28.39 %), celle issue de la fusion des listes de François Astorg ( EELV 27,87 % des voix et seulement 150 voix de moins que JL Rigaut au 1er tour) et de Frédérique Lardet (ex-LREM, 21,50 % ), puis celle de Denis Duperthuy ( Sans Etiquette, arrivé 4 ème avec 10,04 %).

Ces dernières semaines, le candidat (ex-PS) sans étiquette avait été approché, d'abord par François Astorg, puis par Jean-Luc Rigaut, mais "

Ca a beaucoup achoppé sur la démocratie citoyenne. Je crois que Jean-Luc Rigaut reste dans une vision de la politique un peu vieillotte, selon laquelle quand on est élu on a le pouvoir. On met des conseils de quartier, mais c'est juste pour faire joli"