Municipales à Annecy : battu de 27 voix, Jean-Luc Rigaut dépose un recours devant le tribunal administratif

Le maire sortant d’Annecy (Haute-Savoie) a déposé ce vendredi un recours devant le tribunal administratif de Grenoble. Battu de 27 voix dimanche dernier lors du second tour des municipales, Jean-Luc Rigaut assure que des procurations n’ont pas pu être prises en compte.

Dès le lendemain de sa défaite, l’entourage de Jean-Luc Rigaut laissait entendre que la piste était envisagée. C’est désormais chose faite. Une requête en annulation du second tour de l'élection municipale d'Annecy a été déposée ce vendredi après-midi à 16h31 devant le tribunal administratif de Grenoble.

Une centaine de procurations non enregistrées ?

L’équipe du maire sortant indique qu’une centaine de procurations, la plupart sur la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux, n’auraient pas été enregistrées à temps "alors que les auteurs (de ces procurations) avaient respecté le délai légal". Dimanche dernier, Jean-Luc Rigaut a été battu de 27 voix par le candidat écologiste François Astorg.

Pour l’instant, le dépôt de ce recours ne change rien au résultat. Ce samedi, François Astorg prendra place dans le fauteuil de maire d’Annecy à l'issue du conseil municipal d'installation. Si ce recours est recevable (la réponse devrait être connue au plus tard dans un mois) le tribunal administratif de Grenoble ne devrait pas l'étudier sur le fond avant le troisième trimestre de cette année, après la validation des comptes de campagne par la commission nationale. "Ensuite, le TA regardera s’il y a une irrégularité et si cette irrégularité a eu un impact sur la sincérité du vote", explique un spécialiste politique. Et s’il devait y avoir une nouvelle élection, "cela ne devrait pas être avant 2021."