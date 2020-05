Municipales à Annecy : François Astorg et Frédérique Lardet annoncent la fusion de leurs listes

Le second tour de l'élection municipale à Annecy prend une tout autre dimension. Les deux principaux rivaux du maire sortant ont annoncé ce soir la fusion de leurs listes. François Astorg et Frédérique Lardet sont désormais en position de faire tomber Jean-Luc Rigaut.

La nouvelle a été officialisée ce samedi soir. Dans un communiqué commun envoyé vers 22h15, François Astorg (EELV) et Frédérique Lardet (ex LREM) ont annoncé la fusion de leurs listes. "Le parlement de Réveillons Annecy, mené par François Astorg, et les colistiers de Annecy Respire, menés par Frédérique Lardet, ont voté pour un accord en vue du second tour des élections municipales", précise le texte signé par les deux candidats. Ils indiquent également qu’ils détailleront leur accord de dimanche lors d’une conférence de presse.

Cette alliance est une épine dans le pied du maire sortant. Lors du premier tour, Jean-Luc Rigaut (soutenu notamment par la LREM) était arrivé en tête (28,4%) mais avec seulement 150 voix d’avance sur François Astorg (27.9%). Arrivée en troisième position, Frédérique Lardet qui est également députée avait recueilli 21,5% des suffrages. L’alliance Astorg-Lardet pourrait faire tomber celui qui occupe le fauteuil de maire d’Annecy depuis 2007. Dans leur communiqué, François Astorg et Frédérique Lardet se félicitent de leur alliance qui selon eux, "ouvre ainsi une nouvelle voie historique pour l’avenir d’Annecy".