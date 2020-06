Municipales à Annecy : les moments forts du débat du second tour Astorg-Duperthuy-Rigaut

Les trois candidats à la mairie d'Annecy, François Astorg, Denis Duperthuy et le maire sortant Jean-Luc Rigaut étaient réunis ce mercredi soir lors d'un débat France Bleu Pays de Savoie, en collaboration avec le Dauphiné Libéré. Ecologie, transports, logement... et politique étaient au menu.

A quatre jours du deuxième tour des élections municipales à Chambéry, Jean-Luc Rigaut, Denis Duperthuy et François Astorg se sont affrontés lors d'un débat ce mercredi sur France Bleu Pays de Savoie, en collaboration avec Le Dauphiné Libéré. Les trois candidats tête de liste encore en lice pour la mairie d'Annecy ont vivement débattu de leurs propositions sur l'écologie, les transports, le logement à Annecy, le tramway ou encore le tourisme.

Réécoutez le débat entre les trois finalistes des municipales à Annecy Copier

Les alliances politiques ont de nouveau cristallisé les oppositions entre François Astorg et Jean-Luc Rigaut. Séparés de 150 voix à l'issue du premier tour, le maire sortant Jean-Luc Rigaut (qui dispose d'une courte avance) et François Astorg ne ratent pas une occasion de s'égratigner et s'apostropher.

Le tunnel sous le Semnoz

Jean-Luc Rigaut ironise sur les oppositions il y a quelques semaines entre François Astorg et sa désormais co-listière Frédérique Lardet (leurs deux listes ont fusionné) : "M. Astorg et tous ses co-listiers avec Mme Lardet, qui ont voté ce tunnel, comment vous allez faire aujourd'hui ?"

Jean-Luc Rigaut © Radio France - Nelly Assénat

Réponse de François Astorg : "_C'est simple, le tunnel sous le Semnoz c'est non_, et tout le monde est d'accord". De son côté, Denis Duperthuy propose de prendre l'argent prévu pour le tunnel et de l'investir dans le tramway. Sans enterrer encore officiellement le tunnel , Jean-Luc Rigaut annonce lui un ultime référendum sur le sujet à la fin de l'année.

Les trois candidats débattent du tunnel sous le Semnoz... dont plus grand monde ne veut Copier

Le logement à Annecy

C'est sur la part du logement privé et du logement social dans les projets que les candidats ont débattu.

Jean-Luc Rigaut : "Je veux que dans chaque nouvel immeuble on ait 1/3 de logement aidé, 1/3 de logement social, 1/3 de logement libres".

François Astorg : "Je vois que M. Rigaut a évolué depuis le 1er tour, alors qu'il était sur une logique de 50%".

François Astorg © Radio France - Nelly Assénat

Les trois candidats prévoient de construire mais sans densifier Annecy. Pour Denis Duperthuy, la solution se situe en dehors du centre-ville, sur le terrain de l'aérodrome de Meythet (110 hectares). "On mobilisera 20 hectares pour construire un nouvel écoquartier qui permettra de loger les Annéciens sur les 15 années qui viennent".

Le tourisme

François Astorg :"Un tourisme durable c'est _créer des événements beaucoup plus proches de notre territoire_, plutôt que d'aller chercher les visiteurs loin, et de faire des grandes campagnes à l'étranger. Nous avons besoin d'un tourisme international, mais nous avons besoin d'un tourisme raisonné".

Jean-Luc Rigaut: "Le tourisme immédiat, c'est construire des hôtels pour éviter les Airbnb de centre-ville. C'est aussi pour le tourisme d'affaires, un centre des congrès pour lequel il faudra trouver une nouvelle implantation".

La culture

C'est Denis Duperthuy qui s'avance sur ce thème avec son projet de créer deux nouveaux musées à Annecy, la "cité de l'image et de l'animation" à Seynod "pour que les communes déléguées soient partie prenante de la ville", et un musée d'art dans les étages de l'hôtel de ville d'Annecy "pour permettre aux Annéciens d'avoir accès à ces expositions et permettre aux touriste de rester une demie-journée de plus à Annecy".

Denis Duperthuy © Radio France - Nelly Assénat

Denis Duperthuy veut créer deux nouveaux musées à Annecy Copier

Les alliances politiques

C'est le sujet qui chatouillent les candidats à Annecy et surtout les deux qui sont arrivés en tête au premier tour, François Astorg et Jean-Luc Rigaut.

Quand on demande à François Astorg s'il a "laissé" l'agglomération pas forcément acquise à sa co-listière Frédérique Lardet quand lui s'assure une place à la mairie, il affirme : "Non, pas du tout, ça n'a pas été le choix au départ".

Quand on demande à Denis Duperthuy si en se maintenant au second tour il ne ferait pas le jeu de Jean-Luc Rigaut, il répond qu'avec ses 10% au premier tour, il avait le droit de se maintenir et que "certains de vos confrères qui me demandent si je ne fais pas le jeu de François Astorg. Ca doit vouloir dire que je fais le jeu des Annéciens".

Quand on demande à Jean-Luc Rigaut si en cas de défaite à la mairie, il jouera quand même sa place à l'agglo : "_je ne me mets pas dans la situation de perdre dimanche, j'ai fait du sport de haut niveau (champion du monde de canoë NDLR), je mènerai la compétition jusqu'au bout_".

Les résultats de l'élection municipale