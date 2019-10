Municipales à Annecy : Les Républicains investissent Bruno Basso face à Jean-Luc Rigaut

Les Républicains ne partent pas sur une alliance avec le maire sortant centriste Jean-Luc Rigaut pour les élections municipales de 2020. Ils investissent Bruno Basso et Annabel André-Laurent pour être candidats en mars prochain.

Annecy, France

La concurrence se déclare face à Jean-Luc Rigaut à Annecy. Le maire centriste devra peut-être faire face à deux concurrents avec lesquels il pouvait penser à une alliance il y a encore un an.

On sait que la député LREM Véronique Lardet a décidé de se présenter même sans l'investiture de son parti qui tarde à venir (et pourrait ne jamais être décidée). On apprend désormais que les Républicains ont investi un candidat. Bruno Basso, maire délégué à Annecy-le-Vieux . Il a 41 ans, élu depuis 11 ans dans sa commune natale, il a entre-autres la particularité d'être le petit-fils de l'ancien maire d'Annecy André Fumex. Il est désigné avec Annabel André-Laurent, Vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La Commission Nationale d’Investiture des Républicains qui s’est réunie ce mardi 8 octobre pour désigner les têtes de listes qui seront investies pour les élections municipales de mars 2020 dans les villes de plus de 30 000 habitants.



La décision est plutôt innattendue. Lors de la fête départementale des Républicains le 6 octobre dernier à Arthaz, plusieurs élus dont la députée Virginie Duby-Muller laissaient entendre qu'une entende était actée à Annecy avec Jean-Luc Rigaut.

Lors des dernières élections municipales (2014) et cantonales (2015), Jean-Luc Rigaut était parvenu à nouer une alliance entre son parti UDI et la droite de Bernard Accoyer.

A noter qu'à Annemasse, les Républicains investissent le conseiller de l'opposition Maxime Gaconnet qui se retrouvera probablement face au maire PS sortant Christian Dupessey (qui n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature).