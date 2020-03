Municipales à Annecy : une liste "communautaire" recensée par la préfecture

A Annecy, la préfecture a recensé une liste "communautaire" parmi les sept listes qui ont été déposées et sont candidates au premier tour de l'élection municipales le 16 mars prochain. Il s'agit de la liste "Vivre ensemble à Annecy", dont Daniel Salem Chiad est à la tête.

Elle fait partie des dix listes en France dites "communautaires" et recensées par les préfets. La plupart de ces listes sont situées en Ile-de-France, mais on en trouve aussi à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) et Châtellerault (Vienne).

En Haute-Savoie, la liste "Vivre ensemble à Annecy" a été déposée au tout dernier moment en préfecture la semaine dernière. Daniel Salem Chiad, chauffeur de tramway à Genève, dément être à la tête d'un groupe "communautaire". "Je voudrais savoir quel sont les critères qui leur permettent de dire que nous sommes une liste communautariste", s'étonne Daniel Salem Chiad au micro de France Bleu Pays de Savoie, en précisant qu'il va écrire en lettre recommandée à la préfecture de Haute-Savoie, au ministère de l'Intérieur et au président de la République. "Nous sommes une liste citoyenne, 100% issue de la société civile, nous avons la liste la plus représentative de la population française et annécienne".

Selon le journal Le Monde, cette liste conduite par M. Chiad se serait présentée, selon la Place Beauvau "pour protester contre l'impossibilité d'un lieu de culte digne de ce nom". Auprès de France 3, le maire d'Annecy Jean-Luc Rigaut émet l'hypothèse d'une réaction d'une partie de la communauté musulmane liée à la fermeture fin janvier d'une mosquée à Meythet, près d'Annecy.

Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand avait demandé l'interdiction des listes dites "communautaires" lors de ces élections municipales. Le chef de file des LR au Sénat, Bruno Retailleau avait déposé une proposition de loi allant également dans ce sens. Lors d'un discours devant le Congrès des maires de France, en novembre 2019, Emmanuel Macron s'était refusé à cette solution. "Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème", avait déclaré le chef de l'Etat.