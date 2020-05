Municipales à Annecy - Union Astorg-Lardet : François Astorg prend la tête de la liste fusionnée

Une douzaine d’heures après avoir annoncé la fusion de leurs listes dans le cadre du second tour de l’élection municipale d’Annecy (Haute-Savoie), François Astorg (EELV) et Frédérique Lardet (ex LREM) ont détaillé, ce dimanche matin, une partie du contenu de leur accord.