Municipales à Apt : quatre listes et des grands travaux qui divisent

A Apt, 11.000 habitants, quatre listes se présentent. Les candidates et candidats sont unanimes pour redynamiser la ville d'Apt mais chacun sa méthode : grands travaux, rénovation de logements ou loyers modérés pour les commerces. La campagne a été tendue ces dernières semaines à Apt. Des plaintes ont été déposées. Une affaire de secte américaine a envenimé un moment cette campagne.

Grands travaux pour la capitale du Luberon contre petits travaux proches des gens

Le docteur Dominique Thevenieau a défendu l'hôpital d'Apt, sa maternité et ses urgences. Sur sa liste Apt Ecologique Citoyenne et Solidaire figurent deux anciens maires et le père d'une secrétaire d'Etat mais sa liste est sans étiquette même si Dominique Thevenieau est personnellement investi par La République En Marche. Cet ancien socialiste veut changer la politique à Apt : "nous, ce qu'on veut, c'est être proche des gens, proches des résidences, des quartiers. On fera peut-être des petits travaux mais pas des grands travaux. Nous serons à l'écoute des gens pour réaliser ce dont ils ont besoin. C'est un changement car les gens nous disent "on ne nous a pas écouté pendant des années et on a fait des grands travaux qui ne correspondent pas à ce qu'on voulait". Dominique Thévenieau propose également de fixer le prix de la cantine scolaire à 1 euro ou de baptiser la ville Apt-En-Provence.

Ces grands travaux, la maire sortante va pourtant les continuer avec sa liste Demain Vous Appartient. "Femme de droite", c'est elle qui le dit, Dominique Santoni n'a pas oublié que son mandat a été écourté. La dernière élection municipale avait été annulée: il avait fallu revoter. " On a fait 75% de ce qu'on avait promis. On a redressé les finances, on a baissé la dette par habitant de 11%. On a commencé à changer la physionomie de la ville avec les grands travaux. On a un maître mot qui est l'attractivité : on va continuer dans ce sens pour ramener de nouvelles populations à Apt et faire de cette ville la capitale du Luberon". Dominique Santoni et sa liste de la droite, du centre et de la société civile, proposent de créer une salle polyvalente, de passer au vert la place Jean Jaures et de rendre aux piétons la place de la Bouquerie.

Loyers modérés pour les commerces ou rénovation des logements

La liste Apt Pour Tous de Jean Marc Dessaud est soutenue par le Parti Socialiste, la France Insoumise, le Nouveau Parti Anticapitaliste et les Radicaux de gauche. Ce professeur de mathématiques intègre dans sa liste des gilets jaunes. il veut consulter pour son grand chantier : "il faut demander aux gens leurs avis sur les projets, faire des votations citoyennes. La ville d'Apt est asphyxiée par son plan de circulation. Une fois que le projet sera ficelé, nous le proposerons au vote. S'il n'est pas approuvé, nous le modifierons". Jean Marc Dessaud propose de créer à Apt un dispositif "territoire zéro chomeur" et de fonder en centre ville une maison de quartiers avec services sociaux. Il suggère de "racheter les fonds de commerces et d'instaurer des loyers modérés pour les commerçants".

Candidate sans étiquette mais "résolument écologiste", la verte Marie Christine Kadler ne veut plus entendre parler de l'éloignement d'Apt : "nous on veut voir les atouts, tout ce tissu des artisans plombiers, chauffagistes... peut nous aider à faire une rénovation d'ampleur des logements en centre ville et dans les quartiers défavorisés. Des logements confortables font revenir des gens en ville, ça veut aussi dire davantage d'achats". Marie Christine Kadler et sa liste Apt Nouveau Cap Ecologique et Social proposent d'exploiter les terres agricoles d'Apt avec la création d'une régie municipale agricole pour approvisionner les cantines.

Pour l'instant, aucune liste n'envisage d'accord ou de négociation pour le deuxième tour. Toutes les listes espèrent se maintenir pour "être une opposition forte" à Apt.

Sont candidat.e.s à Apt :

Jean Marc Dessaud - Apt pour Tous

Marie Christine Kadler - Apt nouveau cap écologique et social

Dominique Thevenieau - Apt écologique citoyenne et solidaire

Dominique Santoni - Demain Vous Appartient

Jean Marc Dessaud - Apt pour Tous © Radio France - Philippe Paupert

Marie Christine Kadler - Apt nouveau cap écologique et social © Radio France - Philippe Paupert

Dominique Thevenieau - Apt écologique citoyenne et solidaire © Radio France - Philippe Paupert