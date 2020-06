Municipales à Apt : une quadrangulaire pour le second tour et une avance confortable pour la maire sortante

C'est à nouveau une quadrangulaire qui se profile pour le second tour des Municipales à Apt. La maire sortante LR bénéficie d'une avance très confortable, devant Dominique Thévenieau (LREM), Marie-Christine Kadler (EELV) et et Jean-Marc Dessaud (DVG).