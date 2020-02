Municipales à Arles: 10 candidats pour un siège de maire à prendre

Arles, France

Le 22 mars c'est un nouveau maire, un nouveau visage qui dirigera la ville d'Arles, la troisième du département et ses 50 000 habitants

Après 3 mandats et 19 ans au pouvoir, le communiste Hervé Schiavetti passe la main.

Arles qui brille désormais des reflets de la tour Luma, un édifice complètement fou imaginé par Franck Gehry et voulue par la riche héritière des laboratoires Roche, Maja Hoffmann

La mécène a injecté plus de 150 millions euros de sa fortune dans le rayonnement culturelle d'une ville où elle a vécu enfant.

Mais, les dossiers « du quotidien » sont également nombreux, saleté, insécurité avec des voitures régulièrement incendiées à l’approche du scrutin. Dans un territoire qui est le plus grande de France, la douzaine de policiers municipaux non armés, interroge et la plupart de candidats promettent de multiplier par 2 voir par trois leurs effectifs.

10 candidats se disputent le siège de maire d'Arles: Patrick de Carolis (le grand Arles), Nicolas Koukas (le parti des Arlésiens) David Grzyb (Des avenirs à partager), Cyril Juglaret (Arles ensemble) Jean louis Limonta (RN), Monica Michel (aimer Arles), Stéphane Hédouin (Arles Citoyenne), Christophe Chaine (Arles en commun) Cyril Girard (changeons d'avenir), Guy Dubost (lutte ouvrière),