Municipales à Arles : le candidat LR Cyril Juglaret se retire au profit de Patrick de Carolis

La campagne des municipales se redessine à Arles. Le candidat Les Républicains Cyril Juglaret, qui a récolté 15,32% des voix au premier tour, arrivant troisième, se retire au profit de Patrick de Carolis (divers centre), afin "d'empêcher la gauche de l'emporter dans ce bastion communiste", a déclaré ce samedi Renaud Muselier, le président de la région Paca : "J'ai proposé une méthode pour ces élections, un pacte de raison. Il fonctionne sur Arles puisque le candidat M. Juglaret s'est retiré".

Au premier tour, l'ancien président de France Télévisions Patrick de Carolis est arrivé en tête avec 26,4% des voix. Le successeur du maire communiste sortant, Nicolas Koukas, a récolté lui 21,2% des voix, arrivant deuxième. Patrick de Carolis, 66 ans, revendique "une fibre sociale" pour "sortir la ville du marasme" et se présente en tête d'une liste sans étiquette. Son rival Nicolas Koukas, 44 ans, est élu depuis 18 ans et successeur désigné par le maire sortant, Hervé Schiavetti, en poste depuis 2001. Toutefois, il affiche une liste "renouvelée à 80%" , une "équipe ouverte, progressiste, issue du Parti socialiste, des écologistes et même des gens du centre droit", et comptant seulement deux communistes encartés.