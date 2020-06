Municipales à Aubignan : dernière ligne droite pour les deux candidats avant le second tour

Deux candidats sont en lice pour le deuxième tour des élections municipales à Aubignan : Siegfried Bielle, candidat de la majorité sortante ("Ensemble pour Aubignan", 41,44 %) et la conseillère départementale RN à Carpentras, qui se présente sans étiquette cette fois, Marie Thomas De Malleville ("Aubignan en avant !", 29,58 %). A l'issue du premier tour, trois listes pouvaient se maintenir mais une fusion a été concrétisée.

Marie Thomas De Malleville ralliée par Stéphane Gaubiac

Le candidat de la majorité sortante est arrivé en tête au premier tour, avec plus de 41 % des voix. Satisfait, Siegfried Bielle n'exclut pas une inversion de la courbe. Avec la crise sanitaire, plus de la moitié des électeurs de la commune ne se sont pas rendus aux urnes le 15 mars (taux d'abstention : 52,49 %). Avec sa liste mixte "Ensemble pour Aubignan", il vante un travail d'équipe qui ne varie pas et assure "rester fidèle à son programme."

La conseillère départementale RN à Carpentras, elle a ajouté trois noms à sa liste pour le second tour. Marie Thomas De Malleville, qui a remporté un peu moins de 30 % des voix a été ralliée par le troisième candidat Stéphane Gaubiac, qui aurait pu se maintenir avec 22,85 % des suffrages. Une alliance qui, elle l'espère, lui permettra d'être aux manettes d'Aubignan.