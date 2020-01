Municipales à Auch : débat à trois ce mardi soir, sans le maire sortant

Auch, France

L'ambiance sera forcément particulière ce mardi 28 janvier à Auch, où se déroule le débat organisé par France Bleu Occitanie avec le concours de La Dépêche du Midi, avant le premier tour des élections municipales. Grand absent : le maire sortant. Christian Laprébende, candidat à sa succession à la tête d'une liste d'union de la gauche (PS, PCF, EELV), refuse d'y participer.

De 19h à 20h, il n'y aura donc que trois têtes de listes autour de la table : Marie-Pierre Desbons (sans étiquette, "Auch 2020, le temps des citoyens"), Christophe Loizon ("Auch au pluriel", soutenu par LREM et le Modem), et Damien Domenech ("Auscitain.es Solidaires et Responsables", gauche).

Débat en direct (19h-20h) et en public au café Daroles, face à la mairie

Trois grands thèmes seront abordés lors de ce débat ouvert au public et organisé au Café Daroles, place de la Libération, à deux pas de la mairie. En premier lieu l'attractivité d'Auch et son rayonnement : les candidats pourront exposer leurs arguments sur les transports, le tourisme, et la situation économique de la capitale du Gers.

Marie-Pierre Desbons, Christophe Loizon et Damien Domenech débattront aussi de l'avenir du site de la Caserne Espagne, et de la santé, avec les difficultés de l'hôpital d'Auch.

Les têtes de listes seront interrogés par Julien Corbière et Mathieu Ferri (France Bleu Occitanie) et Pierre-Jean Pyrda (La Dépêche du Midi).

Un débat à suivre dans le public du Café Daroles, par la radio FM (96.7 à Auch), ou sinon en écrit et audio sur Francebleu.fr, et sur Twitter.

Des débats sur France Bleu jusqu'aux élections

France Bleu Occitanie organise des débats chaque mardi soir jusqu'au 15 mars, premier tour des élections. Il y aura en tout dix débats dans la région, dans des cafés ou des lieux publics. Après Toulouse, L'Union, Castres et Auch, les prochaines confrontations auront lieu dans les villes suivantes :