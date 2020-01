Municipales à Auch : revivez le débat entre les candidats sur France Bleu Occitanie

Auch, France

Il s'agit d'un des dix débats organisés avant le premier tour des élections municipales par France Bleu Occitanie. Auch, préfecture du Gers, est convoitée par quatre candidats, ils ont déposé leur liste en vue du scrutin des 16 et 23 mars. Parmi eux, trois débattent sur France Bleu Occitanie : Marie-Pierre Desbons (sans étiquette), Damien Domenech (gauche) et Christophe Loizon (LREM & MoDem). Le maire sortant, Christian Laprébende, a refusé notre invitation. Durant une heure, les trois candidats débattent sur notre plateau installé au restaurant Le Daroles, à propos des thèmes suivants : positionnement politique et absence du maire, attractivité et désenclavement de Auch, la santé et la Caserne Espagne.

L'intégrale du débat du 28 janvier à Auch Copier

Le positionnement politique des candidats

Christian Laprébende, maire sortant, a refusé le débat et ses adversaires n'ont pas apprécié le geste, "pas un bon signe pour Auch" a dit Marie-Pierre Desbons, "on se demande si on peut lui porter du crédit", estime lui Damien Domenech. Christophe Loizon espère lui que le maire sortant, "ne fera pas de commentaires sur le débat".

Concernant leur positionnement politique, Marie-Pierre Desbons et Damien Domenech se disent tous les deux de gauche et refusent les étiquettes. "Je suis perdue je ne sais plus quelles sont les valeurs des partis politiques" affirme la candidate, "nous c'est certain, on est de gauche", rebondit Damien Domenech, qui a tenu à apporter son soutien aux grévistes contre la réforme des retraites.

Le désenclavement de Auch

Entre le train (1h30 pour aller à Toulouse) et la voiture (la nationale 124, pas terminée), Auch n'est pas si facile d'accès depuis la capitale régionale. Tous les candidats s'accordent à dire que la ligne de train doit être plus rapide, Marie-Pierre Desbons demande un trajet express "en une heure", Damien Domenech dénonce un prix "prohibitif" et ne veut pas promettre "des choses qui ne relèvent pas de la compétence municipale", ce à quoi Christophe Loizon répond qu'il faut que "le maire d'Auch se batte pour ce genre de projet".

L'attractivité de Auch

Marie-Pierre Desbons et Christophe Loizon demandent de la "coopération", que ce soit sur les dossiers des routes ou sur les autres. La candidate veut tourner l'attractivité autour du bio, faire d'Auch, "la capitale du bio", notamment en maîtrisant la restauration collective en bio et local dès l'école maternelle. Christophe Loizon pense lui à rebooster les commerces, quand Damien Domenech pense au cadre de vie, notamment accentuer l'effort sur la qualité des services municipaux (le périscolaire) et propose la gratuité des transports collectifs.

La caserne Espagne

La mairie en a récupéré les clés, les militaires sont partis depuis 1996, que faire de ce bâtiment de douze hectares en friche ? La mairie d'Auch a lancé une consultation, une école d'infirmière et l'extension d'un cinéma devrait être construits. Damien Domenech veut "garantir de la mixité sociale" et il demande "à la fois des habitations, des commerces, peut-être des activités artistiques et pourquoi pas une petite ferme urbaine". Tous les candidats s'accordent sur une chose : déplacer le marché du jeudi à l'intérieur de la caserne.

Marie-Pierre Desbons propose une petite salle de concert, pourquoi pas un conservatoire et refuse de placer dans la caserne des activités en concurrence à d'autres, "je pense surtout aux associations". Du côté de Christophe Loizon, on veut surtout faire de la caserne Espagne un lieu cohérent "avec un thème fédérateur, par exemple la gastronomie".

La santé à Auch

Damien Domenech propose immédiatement la construction d'un hôpital neuf et s'oppose à la gestion privée, notamment du pole Scanner de l'hôpital. Christophe Loizon refuse, lui, d'abandonner l'association privé-public, car "nous allons perdre un tiers de nos généralistes. Il faut donc créer une maison de santé et nous pensons partir sur _du salariat de médecin_". Marie-Pierre Desbons veut demander des crédits supplémentaires à l'Agence Régionale de Santé, concernant l'aide aux personnes âgées. Elle veut également construire des "maisons temporaires" pour "aider les aidants" et enfin propose une "mutuelle communale".

Damien Domenech s'accorde sur la construction d'une maison de santé dans la ville, en revanche il s'oppose aux primes aux médecins, "si on fait ça on entre dans une concurrence" entre les territoires "et on s'en sortira pas".

