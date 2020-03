Municipales à Audincourt : la police municipale au cœur de la campagne

A Audincourt, ils sont trois à rêver de détrôner le sénateur qui règne sur la cité croque-rave depuis 23 ans. Martial Bourquin a été maire d'Audincourt pendant vingt ans avant de céder son fauteuil il y a un peu plus de deux ans pour cause de cumul des mandats. Il aura face à lui, l'un de ses ex-adjoint David Barbier, ainsi que la conseillère municipale divers-droite Christine Besançon et Patrick Girard pour Lutte Ouvrière.

La campagne parle bien évidemment d'écologie, de dynamisation du centre ville, de démocratie participative... mais aussi et surtout de sécurité. Un thème porteur en période électorale, surtout après l'été dernier ou un couvre feu avait été imposé dans une partie du quartier des Champs-Montants suite à l'incendie du centre social.

Comment contenir cette délinquance ? L'ex-adjoint au maire, David Barbier et la conseillère municipale divers-droite Christine Besançon, partagent une solution, sans doute leur unique point de convergence. Il faut augmenter les effectifs de police municipale.

David Barbier propose de doubler les effectifs de police municipale. "Cinq policiers municipaux mobilisés sur des problèmes du quotidien. Le constat est sans appel. La police municipale a besoin d'effectifs. De cinq à six aujourd'hui, il faudrait passer à dix voire onze fonctionnaires". A la question, la sécurité n'est-elle pas du ressort de la police nationale, David Barbier répond "Pourquoi rejeter la faute sur l'état ? On a des missions à accomplir. Le maire a des pouvoirs de police".

La divers droite Christine Besançon pousse le curseur un peu plus loin. "On passera à treize policiers municipaux au lieu de six actuellement. On fera des rondes de nuit. Et puis, nous mettrons en place une permanence téléphonique, accessible 24 heures sur 24 pour permettre une intervention rapide de jour comme de nuit."

Le nouvel hôtel-de-ville d'Audincourt © Radio France - Christophe Beck

Le sénateur et ex-maire d'Audincourt, Martial Bourquin, fustige ces solutions naïves, selon lui. "Ça ne peut être que la police nationale qui fait ce travail. Et je trouve que mes concurrents simplifient le problème en disant : doublement de la police municipale. D'abord ils ne disent pas comment il vont la payer. Ensuite, la police municipale n'est pas faite pour le maintien de l'ordre. Aujourd'hui, il faut que la police nationale revienne dans les quartiers. L'état a abandonné les quartiers".

Pour le quatrième candidat, Patrick Girard pour Lutte Ouvrière, la réponse est sociale. "C'est la misère qui génère ces comportements et cette délinquance. ".

Carnet de campagne à Audincourt sur le thème de la sécurité Copier

A Audincourt comme ailleurs, il reste une semaine pour convaincre.