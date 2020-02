Municipales à Auxerre : comment revitaliser le centre-ville ?

A Auxerre comme dans beaucoup de villes moyennes, le cœur de ville souffre. Régulièrement des magasins ferment et des locaux commerciaux restent vides pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Tous les candidats à la mairie se sont saisis de la question et souhaitent agir sur plusieurs leviers pour dynamiser l'activité commerciale.

Embellir et soutenir

Pour le maire sortant, aux affaires depuis 2001, Guy Ferez, soutenu par le PS et les marcheurs, il faut associer projet d'embellissement et soutien financier : "c’est à la fois, le travail sur les espaces publics. J’ai de gros projets, si je suis réélu maire, comme l’aménagement de la place des Cordeliers ou du marché de l’Arquebuse. Il faut aussi évidemment accompagner les commerces. Par exemple, pour les commerces nouveaux prendre en charge une partie du loyer ou financer des travaux ».

Guy Ferez candidate à un quatrième mandat à la mairie d'Auxerre © Radio France - Soisic Pellet

Une vraie politique d'animation

Mourad Youbi, ancien conseiller municipal de Guy Ferrez (il a démissionné au mois de décembre), est à la tête de la liste Auxerre ensemble pour un avenir meilleur. Il souhaite aussi apporter un soutien concret aux commerçants et notamment 6 mois de loyer pour une première installation: « Il faut aussi créer un service qui se charge de la paperasse et des démarches administratives des commerçants pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Nous voulons également mettre en place une vraie politique d’animation de la ville qui ne se cantonne pas aux fêtes de fin d’année, en débloquant des moyens. Au moins 100 000 euros par an ».

Mourad Youbi est à la tête d'une liste entièrement composée de membres de la société civile. © Radio France - Thierry Boulant

Un audit du commerce local

Pour la liste Auxerre écologie, le soutien aux commerces et leur pérennité passe d'abord selon Florence Loury par un audit du commerce local pour cibler les besoins: « Nous devons faire le point sur les commerces manquants par rapport à l’offre du centre-ville et attirer de nouveaux commerces, des commerces de bouches par exemple, pour répondre aux besoins qui seront identifiés. Il faut aussi travailler sur le foncier commercial, de façon à ce que la ville rachète des commerces vacants et propose des loyers à des prix modérés ».

Denis Roycoiurt et Florence Loury, tête de liste Auxerre ecologie © Radio France - Isabelle Rose

La liste Auxerre écologie, veut aussi créer des parkings relais au nord et au sud de la commune pour limiter la circulation dans le centre.

Mieux orienter les automobilistes

Le parking justement reste problématique dans le cœur de la cité, quand on interroge les Auxerrois. Faut-il pour autant construire de nouvelles places? "Non, ce n'est pas le problème" répond Maud Navarre, l'autre candidate verte, soutenue par Europe écologie, il faut plutôt optimiser ce qui existe : « Il y a eu des études qui ont été faites sur Auxerre ces dernières années qui montrent que par exemple, il y a près d’un tiers des voitures qui circulent dans le centre-ville pour chercher une place parce qu’elles ne trouvent pas où se garer, alors que les parkings ne sont pas plein. Donc le problème, ce n’est pas un nombre de places manquantes, c’est surtout un problème d’orientation des automobilistes. Et de ce point de vue, on pourrait mettre en place ces signalétiques pour les parkings qui indiqueraient le nombre de places disponibles pour mieux guider les automobilistes vers les parkings disponibles. »

Maud Navarre, candidate écologiste à Auxerre © Radio France - Soisic Pellet

La déviation sud avant toute chose

La voiture dans le centre n'est plus une solution d'avenir pour la plupart des listes. Mais pour aérer le centre-ville, le réaménager, le rendre plus attractif, il y a un passage obligé pour Crescent Marault , le candidat de la droite et du centre : « il y a un pré requis à toute politique efficace dans le centre ville, c’est que la déviation sud d’Auxerre se fasse, parce qu’à partir du moment où on aura enlevé tout ce flux de transit, on pourra envisager d’extraire progressivement la voiture du centre-ville avec un nouveau plan de circulation et réaménager les places et la voirie pour contribuer à l’embellissement de la ville, sans congestionner la circulation d’Auxerre, parce que c’est un peu ce qui se passe aujourd’hui ».

Pascal Henriat a été élu en 2014 sur la liste du maire sortant Guy Férez, il rejoint maintenant son opposant Crescent Marault. © Radio France - Manon Claverie

Une grande halle modulable

Le mois dernier, la secrétaire d'état auprès de la ministre chargée de la transition écologique Emmanuelle Wargon a expliqué à l'assemblée nationale que les travaux pour ce contournement ne débuteraient au mieux qu'en 2023. Le candidat de la droite et du centre souhaite aussi créer une grande halle multifonction modulable. "On y ferait aussi bien le marché que des concerts, des expositions ou d'autres événements pour animer la ville tout au long de l'année", explique Crescent Marault.

Le sixième candidat à la mairie d'Auxerre Pascal Roy, du Rassemblement National n'a pas pu se libérer pour répondre à nos questions. En quelques mots, il souhaite travailler à l'embellissement de la ville, à la sécurité des transports en commun et à l'allongement de la gratuité du parking en centre-ville. La liste du RN n'est pas encore bouclée à Auxerre.

Les candidats ont jusqu'au 27 février pour les déposer à la préfecture.