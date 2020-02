Municipales à Auxerre : Crescent Marault, le candidat de la droite et du centre, a présenté sa liste

Crescent Marault, candidat de la droite et du centre à la mairie d'Auxerre a présenté sa liste, ce mardi, à un peu moins d'un mois des élections municipales. L'ancien maire de Saint-Georges-sur Baulche a 49 ans, il est chef d'entreprise depuis 20 ans et actuellement à la tête d'une PME de 5 salariés à Monéteau qui fait du mobilier de bureau.

Redynamiser le centre-ville

Dans son programme, Crescent Marault met en avant sa volonté de redynamiser le centre-ville et cela passe, selon lui, par la déviation sud : "c'est un _pré requis à toute politique efficace dans le centre-ville_, c’est que la déviation sud d’Auxerre se fasse et rapidement, parce qu’à partir du moment où on aura enlevé tout ce flux de transit, on pourra envisager de réduire la présence de la voiture au centre-ville avec un nouveau plan de circulation, réaménager les places et la voirie pour contribuer à l’embellissement de la ville mais sans congestionner la circulation d’Auxerre." Le mois dernier, la secrétaire d'état auprès du ministre de la transition écologique, Emmanuelle Wargon, a expliqué à l'Assemblée nationale que les travaux pour ce contournement ne débuterait au mieux qu'en 2023.

Redynamiser le centre-ville et plus globalement la ville d'Auxerre passe aussi par une meilleure desserte ferroviaire selon Crescent Marault. Il faut davantage de trains direct entre Paris et Auxerre pour attirer des touristes et convaincre de jeunes actifs de s'installer. "On nous répète que c'est au niveau Région que cela se joue mais on peut et on doit peser sur ces décisions pour augmenter l’attractivité de notre ville", explique le candidat qui fait de l'attractivité économique de l'Auxerrois et de l'emploi ses priorités, en utilisant la proximité de Paris comme un levier.

Sur la liste de Crescent Marault, seuls trois des dix premiers colistiers ont déjà exercé des mandats électifs. Le troisième colistier, lui, est bien connu, il s'agit du Modem Pascal Henriat, ancien adjoint des finances de Guy Férez de 2014 à 2019. Il a décidé de rejoindre Crescent Marault "un homme neuf". "C'est un homme nouveau qui a une vision pour Auxerre qui n'est pas déformé par l'habitude du pouvoir auxerrois. Il a une vision du développement la ville, du centre-ville du développement touristique et économique qui peut, à mon avis, sortir Auxerre de sa léthargie."

La liste de Crescent Marault

1- Crescent Marault, dirigeant d'entreprise, 49 ans

2- Céline Bähr, consultante en stratégie d'entreprise

3- Pascal Henriat, cadre bancaire

4- Carole Cresson, commerçante

5-Sébastien Dolozilek, cadre bailleur social

6- Isabelle Joaquina, directrice d'une structure d'insertion professionnelle et vice-présidente du Conseil départemental

7- Gilles Peylet, directeur industriel

8- Emmanuelle Miredin, chargée de développement

9- Hicham El Mehdi, agent technique territorial

10- Maryline Saint-Antonin, médecin

11- Nordine Bouchrou, chef d'entreprise

12- Marie-Ange Convertino Baulu, assistante de direction

13- Vincent Valle, enseignant retraité

14- Marie-Agnès Maurice, secrétaire administrative

15- Souleymane Koné, agent administratif de la fonction publique

16- Margaux Grandrue, étudiante en viticulture

17- Bruno Marmagne, enseignant retraité

18- Patricia Voye, fonctionnaire territorial

19- Julien Jouvet, responsable de communication

20- Auria Bourouba, adjoint administratif

21- Laurent Ponroy, directeur de ressources humaines

22- Raymonde Delage, cadre bancaire retraitée

23- Laurent Hourdry, responsable d'agence bancaire

24- Dominique Avrillault, cadre infirmière retraitée

25- Mostafa Ouzmerkou, agent technique territorial

26- Véronique Besnard, bénévole associative

27- Philippe Radet, enseignant musicien

28- Isabelle Dejust, avocate

29- Ruscain Ndombasi, conducteur de transport en commun

30- Maëva Chenouna, étudiante en art

31- Laurent Japiot, consultant en ressources humaines retraité

32- Dominique Mary, enseignante retraitée

33- Abdeslam Oucherif, tailleur de pierre

34- Denise Dufour, coiffeuse retraitée

35- Christophe Blin, employé dans la restauration, le plus jeune de la liste (19 ans)

36- Dominique Juvigny, infirmière retraitée

37- Franck Bruno Philippot, guide-interprète

38- Elisabeth Gérard-Billebault, enseignante retraitée

39- Jean-François Boivin, agriculteur retraité