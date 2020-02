Municipales à Auxerre : suivez le débat France 3 / France Bleu mercredi 26 février à 21h05

France 3 Bourgogne et France Bleu Auxerre s'associent pour vous proposer le débat des municipales à Auxerre, mercredi 26 février dès 21h05. À écouter en direct et en intégralité sur francebleu.fr/auxerre.

Quelles propositions pour Auxerre ? À moins de trois semaines du premier tour des élections municipales, France Bleu Auxerre et France 3 Bourgogne vous proposent un débat entre les principaux candidats à la mairie d'Auxerre. Guy Férez, Crescent Marault, Maud Navarre et Denys Roycourt viendront donner leurs arguments et tenteront de convaincre les électeurs.

Écoutez le débat mercredi soir dès 21h05

Débat mené par Jean-Christophe Galeazzi (France 3 Bourgogne) et Benoît Jacobo (France Bleu Auxerre)

Les participants (par ordre alphabétique)

Les principaux thèmes du débat

L'emploi

Les transports

La santé

L'écologie