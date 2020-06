Municipales : A Avallon, le maire sortant part en tête

Il y aura un second tour le 28 juin dans 67 communes de l'Yonne, dont 11 communes de plus de 1 000 habitants. Zoom sur Avallon, cinquième ville du département, où trois listes vont s'affronter.

Parmi les 11 communes de l'Yonne de plus de 1 000 habitants où l'on va revoter le 28 juin, il y a Avallon. La cité aux portes du Morvan est la cinquième ville du département en nombre d'habitants. Elle en compte un peu moins de 7 000 (selon les chiffres de l'Insee au 1er janvier 2020) contre près de 9 000 il y a 40 ans.

Le maire sortant, Jean-Yves Caullet, brigue un quatrième mandat. Et il est en ballottage très favorable puisqu'il lui a manqué quelques dizaines de voix seulement pour être élu dès le premier tour, comme en 2014 et en 2018.

Attractivité, notoriété, intercommunalité

L'ancien député socialiste a fini en tête le 15 mars avec une belle avance de plus de 10 points, dans un contexte de forte abstention (puisque seulement 4 électeurs sur 10 se sont déplacés) et à l'issue d'une campagne tardive, menée autour de trois axes majeurs : améliorer la notoriété de la ville, renforcer son attractivité et travailler d'avantage avec les villages alentours.

Recréer du lien et désendetter la ville

Mais ses opposantes n'ont pas dit leur dernier mot. Sonia Patouret, d'abord, est conseillère municipale d'opposition depuis 6 ans et conseillère départementale LR. Elle dispose du soutien du député centriste André Villiers qui figure en toute fin de liste. Son leitmotiv : recréer du lien à Avallon, renforcer l'attractivité et désendetter la ville.

Lutte contre la drogue et politique de la jeunesse

Enfin la candidate du rassemblement national, Fanny Bouvier : novice en politique et âgée de seulement 25 ans. Son programme mise sur la lutte contre la drogue, les cambriolages et le communautarisme. Si elle est élue, elle entend aussi instaurer une politique de la jeunesse et du sport.

La campagne officielle pour le second tour des élections municipales démarre ce lundi. Chaque matin, France Bleu Auxerre donne la parole aux candidats encore en course dans les principales communes du département.