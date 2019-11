La maire d'Avignon Cécile Helle briguera un second mandat les 15 et 22 mars prochain. Elle a officialisé sa candidature ce samedi matin lors d'un discours prononcé devant sa permanence, à proximité des Halles. Elle a reconnu avoir beaucoup réfléchi à une "décision pas facile à prendre."

Municipales à Avignon : Cécile Helle briguera un second mandat

Avignon, France

C'est la fin d'un vrai-faux suspense. La maire sortante d'Avignon briguera bien un second mandat à l'occasion des élections municipales de l'an prochain. Cécile Helle a officialisé sa candidature lors d'un discours prononcé devant sa permanence électorale, située rue de l'Olivier à proximité des Halles. De nombreux avignonnais ont assisté à ce lancement de campagne. Il s'agit de la 3ème candidature déclarée après celles de Michel Bissière -le candidat de la droite investi par Les Républicains- et celle d'Anne-Sophie Rigault présentée par le Rassemblement National. D'autres listes suivront du côté des écologistes, de la gauche et sans doute aussi de La République En Marche

J'aime les avignonnais : Cécile Helle

Dans son discours d'une quinzaine de minutes et ponctué d'applaudissements, Cécile Helle a rappelé qu'elle était "une femme de gauche, une socialiste qui n'a jamais trahi, ni failli." Elle promet de mettre en avant son bilan "gage de crédibilité et de légitimité" ; son expérience acquise "je sais ce que c'est qu'être Maire aujourd'hui" ; ses qualités parfois critiquées "je suis une femme de caractère mais il faut en avoir pour diriger une ville de 100.000 habitants" et sa vision pour Avignon.

La désormais candidate Cécile Helle entend souligner au cours de la campagne, toutes "les transformations apportées à la ville, une oeuvre collective menée avec mon équipe et l'ensemble des avignonnais." Un bémol à cet enthousiasme : de nombreux élus de la majorité manquaient à l'appel ce samedi matin. La campagne des municipales ne se jouera pas que dans la rue pour Cécile Helle.

Cécile Helle pendant son discours de sa permanence © Radio France - Daniel Morin