Municipales à Avignon : fluidifier la circulation, priorité n°1 du candidat Michel Bissière

C'est dans le quartier Monclar d'Avignon dont il a été le maire délégué pendant 12 ans, que Michel Bissière a tenu jeudi soir sa première réunion publique dans le cadre des prochaines élections municipales. Environ 200 personnes dans la salle et une attaque en règle de la maire sortante Cécile Helle accusée tour à tour : "de ne pas être à l'écoute des habitants" ; "de lancer des concertations bidons" ; "de ne pas accepter la contradiction" et surtout "de jouer contre sa ville et ses habitants au sein du Grand Avignon en ne votant pas les budgets importants, en perdant toute influence avec pour conséquence, la perte de financements importants !" Fermez le ban.

Le Stade Nautique et la circulation en ligne de mire

Le candidat Les Républicains s'en est pris également au projet de réhabilitation du Stade Nautique "un non-sens écologique et un scandale financier -selon lui- à 18 millions d'investissement" sur lequel il a promis de revenir pendant sa campagne. Sur ce dossier, Michel Bissière a confirmé son intention, en cas d'élection, "de fermer les bassins extérieurs du Stade Nautique -chauffés toute l'année- du mois de novembre jusqu'au Printemps."

Mais quant vont-ils arrêter d'emmerder les avignonnais ? : Michel Bissière

Mais c'est sur le dossier de la circulation et des transports que le candidat a été le plus incisif et le plus critique à l'égard de l'équipe sortante "je savais que cette municipalité avait le goût du bouchon mais là, c'est du jamais vu à Avignon !" Il estime urgent de "fludifier" la circulation et de "faciliter la vie des avignonnais." Il propose pour cela notamment : "de remettre à plat le plan de circulation décidé sans l'avis du Conseil municipal, de rouvrir la voie palière de la Durance pour décharger le trafic sur la Rocade, de permettre aux voitures d'emprunter les voies de bus de manière provisoire, de rouvrir la percée Favart en direction des Halles ou encore d'étudier la mise en circulation unique des remparts Sud de la ville après une véritable concertation."

Michel Bissière a visiblement fait de la circulation et des transports l'une des priorités de sa campagne, à la tête de la liste "Avignon en Grand" qu'il présente comme une liste "d'ouverture et de rassemblement de toutes les personnes -de la gauche à la droite Républicaine-" ; seule alternance crédible selon lui, à la maire sortante et à l'extrême droite.