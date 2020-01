Municipales à Avignon : Frédéric Tacchino (LREM) dénonce le manque de coordination en matière de sécurité

Avignon, France

"Je ne suis pas un politique, moi je débarque !" Projeté il y a peu dans la campagne des élections municipales à Avignon, Frédéric Tacchino a le goût de la formule et celui des mots. Ainsi, il préfère parler de projet plutôt que de programme électoral et de soutiens plutôt de co-listiers. Dans les deux cas, le candidat La République En Marche renvoie à plus tard la présentation détaillée de sa liste et de son projet. Le développement économique, la transition écologique et la circulation y occuperont dit-il une place importante.

Il n'y a pas de vraie coordination entre les acteurs de la sécurité : Frédéric Tacchino

Frédéric Tacchino entend se démarquer aussi sur le dossier de la sécurité évoqué à grands traits lors d'une rencontre avec la presse. "On a un problème de sécurité dans cette ville où il est compliqué de se promener le soir" lâche d'entrée le nouveau venu en politique dont l'ambition est "de rendre la ville plus sûre." Il prône une approche globale des questions de sécurité et dénonce "l'absence d'une vraie coordination entre tous les acteurs concernés." Il entend y mettre fin (en cas d'élection bien sûr) en provoquant une rencontre avec le Préfet, le procureur de la République, la Police Nationale et bien sûr la Police municipale.

Pas d'adjoint en charge de la sécurité en cas d'élection

Pratiquement, il n'entend pas nommer d'adjoint à la sécurité -"cela doit relever de la responsabilité du Maire"- ; il ne souhaite pas augmenter les effectifs de la Police municipale mais plutôt "redonner du sens à la mission des agents" ; il promet aussi d'investir dans leur équipement -"un peu vétuste et pas adapté"- et il n'exclut pas de les doter des fameux Lanceurs de Balles de Défense (LBD) "si le besoin s'en fait sentir." Le candidat souhaite investir dans de nouvelles caméras de vidéosurveillance "après avoir vérifié que le parc actuel fonctionne bien." Mais "combien de caméras nouvelles et où ? je ne sais pas" avoue Frédéric Tacchino qui préfère pour l'instant mettre en avant sa méthode : prendre le temps de consulter pour répondre plus tard aux attentes réelles des habitants...