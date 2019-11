Municipales à Avignon : le silence assourdissant de Brune Poirson

Avignon, France

Brune Poirson sera-t-elle candidate aux élections municipales d'Avignon ? Nous pensions la question définitivement tranchée par la secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire. En juin 2019 en effet, à la question "Etes-vous intéressée par Avignon ?" posée par nos confrères du Dauphiné Libéré, Brune Poirson répondait : "_Non. Je ne cours pas deux lièvres à la fois_. Je suis élue députée de Vaucluse , membre du gouvernement jusqu'à nouvel ordre, point ! J'ai dit à mes électeurs que je me consacrerai au mandat pour lequel ils m'ont élue, je ne vais pas en chercher un autre (...) C'est non, je ne peux pas être plus claire !" Exact.

Un silence assourdissant qui interroge

Alors que penser de cette nouvelle rumeur -largement relayée par les médias et les réseaux sociaux- selon laquelle, le président Macron aurait demandé en personne à Brune Poirson de se lancer dans la bataille d'Avignon ? Le plus simple étant de demander à l'intéressée, nous avons sollicité à plusieurs reprises ce lundi la secrétaire d'Etat et son entourage ministériel : en vain. Un silence assourdissant qui interroge à son tour. Pas un mot pour confirmer la position déjà exprimée clairement, pas un mot pour dénoncer une "Fake News" infondée, pas l'ombre d'un démenti... Les prochains déplacements de Brune Poirson en Vaucluse s'annoncent compliqués.

Les marcheurs d'Avignon en colère

Une certitude en tous cas, à 4 mois du scrutin cet épisode ne fait que compromettre un peu plus l'entrée -annoncée et sans cesse retardée- de La République En Marche sur la scène des municipales dans la "ville théâtre."Les candidats locaux à l'investiture et les marcheurs encore mobilisés ne cachent plus leur colère et leur crainte d'implosion du mouvement, en cas de parachutage électoral de Brune Poirson. Les prochains jours seront décisifs pour le parti présidentiel.