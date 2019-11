Municipales à Avignon : les forces en présence à 4 mois du premier tour

Avignon, France

Et de trois ! Trois candidats se sont officiellement déclarés pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochain à Avignon. Par ordre d'entrée en lice, Michel Bissière investit par Les Républicains, promet une liste d'ouverture. Il vise le second tour et annoncera ses premiers co-listiers mardi matin à Avignon.

Anne-Sophie Rigault portera elle les couleurs du Rassemblement National. Son objectif : briser le plafond de verre habituel pour accéder aux affaires. On ne sait toujours pas si le député européen Thierry Mariani figurera ou non sur sa liste.

Cécile Helle est donc la troisième à avoir annoncé sa candidature, une candidature sans étiquette à cette heure puisqu'elle n'a pas demandé l'investiture de son parti (le PS) comme en 2014. Le Parti Socialiste de Vaucluse n'a pas fait connaitre sa position.

D'autres candidats prêts à se lancer

Les écologistes -ralliés par plusieurs élus déçus de Cécile Helle- choisiront leur tête de liste mi-décembre. Jean-Pierre Cervantès l'actuel porte parole de la liste est donné favori.

A La République en Marche et au Modem (son partenaire national) c'est la plus grande confusion pour ces premières municipales du parti présidentiel. La REM ne sait toujours pas si elle se lance ou pas dans la bataille d'Avignon et avec qui ? La désignation d'un candidat qui ne ferait pas l'unanimité pourrait déclencher une division supplémentaire dont le parti n'a pas besoin localement.

Des questions se posent aussi à la gauche de la gauche. Le Parti Communiste se réunira fin novembre pour arrêter sa position. La France Insoumise ne cache pas ses prétentions mais des insoumis viennent de lancer un appel à l'union pour éviter le scénario catastrophe. Enfin, plusieurs listes citoyennes devraient s'affronter en vue du premier tour le 15 mars prochain. La photo électorale de départ sera certainement plus claire début janvier.