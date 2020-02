Municipales à Avignon : les propositions de Cécile Helle en matière de transports et de circulation

A 5 semaines du premier tour des élections municipales et intercommunales, les candidats dévoilent leurs programmes. Pas moins de 80 propositions pour la maire sortante PS Cécile Helle, candidate à un second mandat. Gros plan sur son projet en matière de transport et de circulation.

Avignon, France

La circulation à Avignon et dans le Grand Avignon sera l'un des dossiers phares de ces municipales 2020. A 5 semaines du premier tour -le dimanche 15 mars- les candidats mettent en avant leur vision pour l'avenir et et leurs propositions concrètes censées résoudre les problèmes actuels : embouteillages, stationnement, pollution, partage de la route etc. A son tour, la maire PS sortante Cécile Helle vient de lever le voile sur le volet "transport et circulation" de sa liste "Avignon notre coeur, notre force."

Zéro circulation de transit à Avignon ?

Soyons clairs, Cécile Helle entend "continuer à transformer la ville et à améliorer la vie de ses habitants" y compris en matière d'habitude de transports. Elle se fixe même un objectif : "faire d'Avignon un territoire zéro circulation de transit en centre-ville, dans les faubourgs, en ceinture verte comme sur la Rocade." La candidate déploie pour cela un arsenal de propositions : prise d'arrêtés municipaux avec les Maires du nord des Bouches-du-Rhône afin d'interdire la circulation des poids lourds et de la rebasculer vers les axes autoroutiers ; création de 5 nouveaux parkings relais aux entrées de l'agglomération ; développement du covoiturage et de l'auto-partage ; soutien à la création de la Liaison est Ouest ; multiplication des stationnements pour les vélos ; création de 25 km de nouvelles voies pour les cyclistes et les piétons ; faire du quartier du Pont des deux Eaux le premier quartier d'Avignon 100% vélo, aménagement d'une plate-forme logistique urbaine pour gérer les livraisons des commerçants etc.

Gratuité ciblée et pas une ligne sur le Tramway

En matière de transports en commun -dont la compétence appartient au Grand Avignon et non pas à la ville- la candidate socialiste promet de "développer des transports publics, plus proches, plus fréquents, gratuits pour les jeunes et les séniors" ; une gratuité "ciblée" qui serait rendue possible grâce à une "régie publique des transports en commun." A condition que la prochaine majorité du Grand Avignon le décide évidemment... Un grand absent toutefois des 25 pages du projet de Cécile Helle : le Tramway. Elle en demeure une opposante farouche et déterminée.