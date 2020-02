Municipales à Avignon : Michel Bissière, le candidat LR veut passer d'une ville apaisée à une ville attractive

Le programme de la liste LR pour les prochaines municipales sur Avignon suit deux axes : la vie quotidienne des Avignonnais et le développement économique de la ville. Le candidat Michel Bissière a lancé il y a deux ans une plateforme pour recueillir les doléances des Avignonnais. Il y aurait eu plus d'un millier de participants. Fort de ces résultats le chef de file de la liste a pu bâtir sa feuille de route.

Plus de démocratie participative

Selon Michel Bissière et ses co-listiers, les avignonnais qui ont répondu sur la plate forme se sentent ignorés et méprisés, voir exclus des décisions qui les concernent. Il faut réinjecter de la démocratie participative. Aussi la liste LR promet d'inscrire à l'ordre du jour de chaque conseil municipal des questions des habitants, et veut retransmettre en direct sur le site de la mairie tous les conseils. Un élu sera également exclusivement en charge de recevoir directement les administrés et leur donnera une réponse dans les 48 h . Un service sera aussi dédié uniquement aux commerçants qui auront un interlocuteur privilégié.

Plus d'écologie

Michel Bissière veut planter des arbres, installer des ombrières, des fontaines et des jeux d'eau dans toute la ville. La protection de l'environnement passera aussi par une amélioration du tri des déchets grâce à des dispositifs incitatifs comme un cumul de points qui donne droit à des bons d'achat. Le candidat LR propose une collecte des déchets verts, la mise en place de jardins partagés et une extension des pistes cyclables accompagnés de parkings à vélo sécurisés. Le trajet de la baladine sera également déployé dans tout l'intra-muros.

Plus de km de tram

Si la liste LR remporte les municipales, elle l'assure : elle votera pour l'extension du tramway avec même quelques mètres de supplémentaires pour relier le parking des Italiens dont la capacité devrait aussi augmenter. Elle voudrait aussi une ligne pour rejoindre Réal Panier avec un parking relais. Ces extensions de lignes engendreront la création d'un nouveau centre de maintenance.

Un sens unique sur les remparts sud

Pour essayer d'enrayer les problèmes de trafic, le candidat Michel Bissière envisage un sens unique de circulation entre le Pont de l'Europe et Saint Lazare. Il faudra aussi rendre gratuits les parkings le samedi pour ramener du monde en centre ville. Dans la semaine les deux premières heures de parking seront également gratuites.

Des Assises du commerce

Si la liste LR est élue, elle organisera très rapidement des assises du commerce et mettra en place un manager du commerce. Il y aurait plus de 100 rideaux fermés sur 1 000 dans l'intra-muros. La ville se donnera le droit de préemption des locaux vacants. Une brigade anti-incivilités sera aussi mise en place pour traquer les personnes qui jettent leurs mégots par terre ou qui laissent leur chien faire leurs besoins n'importe ou.

Un renforcement de la présence de la police municipale

Michel Bissière veut augmenter le nombre de policiers municipaux sur le terrain. Ils devront être mieux formés et présents 7 jours sur 7. Il y a aura aussi la création de conseils de vigilance dans chaque quartier pour faire remonter les points de tensions et de conflits.

Enfin en ce qui concerne le développement économique de la ville, la liste LR veut notamment miser sur les filières agricoles et agro-alimentaires pour redonner du travail même à des personnes peu qualifiées. Ça passerait aussi sur des aides à l'implantation de jeunes agriculteurs sur la ceinture verte en maraîchage pour développer les circuits courts et la vocation agricole de la ville.