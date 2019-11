Municipales à Avignon : Michel Bissière s'attaquera en priorité aux problèmes de circulation s'il est élu

Avignon, France

A près de trois mois du premier tour des élections municipales, la liste emmenée par le conseiller régional Michel Bissière prend forme à Avignon. Le candidat investi par les LR , mais qui veut rassembler toutes les tendances politiques sauf les extrêmes, mise sur des Avignonnais issus de la société civile. Il a notamment convaincu Thierry Aubert, le président de la Chambre des métiers de Vaucluse, et l'ancienne bâtonnière du barreau d'Avignon , l'avocate Florence Rochelemagne qui s'engagent sur sa liste. Des commerçants ont aussi été séduits comme l'agent immobilier de la place des Corps Saints, Khali Girard. C'est une première fois en politique pour la plupart mais le projet d'équipe les séduit.

Fort d'une plateforme en ligne ou les Avignonnais font remonter leur revendications, leurs projets et leurs envies, Michel Bissière annonce déjà que l'un des dossiers prioritaires sera la circulation sur toute la ville : la Rocade, la ceinture verte, les ponts, le tour des remparts et l'intra-muros. Il va aussi travailler avec son équipe sur la propreté de la commune et la sécurité. La liste "Avignon en grand" ne passera pas non plus à côté d'un volet écologique dans ses propositions, dossier incontournable actuellement notamment vis à vis des jeunes.

Michel Bissière et ses colistiers donnent dès à présent rendez-vous le 12 décembre pour leur première réunion publique. Ils dévoileront leurs premières propositions à partir de 19 h à la maison pour tous Monclar.