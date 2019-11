Municipales à Avignon : "Non, c'est non", répète Brune Poirson

Avignon, France

Brune Poirson a fait taire toutes les rumeurs. Ce mardi matin, dans l'émission Télématin sur France 2, la Vauclusienne confirme qu'elle ne sera pas candidate aux municipales à Avignon, en mars 2020. Depuis dimanche, plusieurs médias pressentaient son entrée prochaine en campagne, à commencer par le JDD, qui affirmait que l'entourage d'Emmanuel Macron lui demandait de se lancer.

Brune Poirson dément fermement

"Le président de la République ne m'a rien demandé", répond Brune Poirson. "Ce n'est pas son genre de demander par article de presse interposé à ses ministres d'entrer en campagne. Je n'ai aucune leçon de courage politique à recevoir par le biais de la presse. En 2017, j'étais à l'étranger. J'ai tout quitté pour venir faire campagne pour Emmanuel Macron, dans la circonscription de Marion Maréchal-Le Pen, alors que tout le monde me donnait perdante. J'ai été élue. Je n'ai pas peur de mener campagne".

J'ai toujours dit non, ça n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Brune Poirson

La secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire explique qu'elle a en revanche peur d'être incohérente avec elle-même. "Très rapidement, on m'a demandé si ça m'intéressait d'aller me présenter aux municipales à Avignon. Non c'est non. Quand on dit quelque chose aux habitants du Vaucluse, on ne prétend pas l'inverse le lendemain. Cependant, Brune Poirson déclare qu'elle fera campagne aux côtés du candidat, pour porter les couleurs de La République En Marche.