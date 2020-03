Municipales à Avignon : réécoutez le débat sur France Bleu Vaucluse

France Bleu Vaucluse vous fait vivre les derniers jours de la campagne électorale avant le premier tour. Six des huit candidats à Avignon ont pu débattre en direct ce mercredi 11 mars de 19 h à 20 h .

Six candidats à la mairie d'Avignon autour de Daniel Morin

Un nouveau débat en direct dans le cadre des élections municipales. À quatre jours du premier tour, coup de projecteur sur Avignon où huit candidats se présentent au premier tour.

Etaient présents dans les studios de France Bleu Vaucluse : la maire sortante Cécile HELLE qui brigue un second mandat à la tête d'une liste profondément remaniée, Anne-Sophie Rigault du Rassemblement National, le conseiller régional LR Michel Bissière, Jean-Pierre Cervantès porte drapeau de l'écologie dans cette campagne, Frédéric Tacchino investi par La République en Marche et Farid Faryssy soutenu par la France Insoumise et le NPA.

Il a été question de la circulation, de l'avenir du tram, de la sécurité et du développement économique de la ville.

Municipales 2020 Avignon Copier

Les deux autres candidats Denis Schmid, tête de liste du Parti Animaliste était l'invité de France Bleu Vaucluse ce mercredi à 7h45 et Sylvie Viala-Tavakoli, candidate malheureuse à l'investiture République en Marche sera dans nos studios jeudi 12 mars à 7h45.

les candidats aux municipales en débat © Radio France - Jean-Michel Leray