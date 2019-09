Municipales à Avignon : un mouvement citoyen et populaire lance une consultation des habitants

Des membres du mouvement " Avignon citoyenne et populaire"

Avignon, France

Une nouvelle liste citoyenne s'organise pour les prochaines municipales à Avignon. Ce mouvement pour une ville d' " Avignon citoyenne et populaire" rassemble des militants anticapitalistes, insoumis, des syndicalistes ou encore des gilets jaunes. Il a identifié trois urgences qui deviendront trois thèmes de campagne : la justice sociale, l'écologie et la démocratie. Des tables rondes seront organisées pour laisser la parole aux habitants.

Un site sera également mis en ligne pour recueillir toutes les propositions des avignonnais. Ces dernières seront ensuite compilées et synthétisées à la fin de l'année pour servir de base au projet politique de la liste. Le programme sera ainsi construit avec les habitants. Le mouvement éditera une charte de valeurs fondamentales pour lutter contre le racisme, pour lutter pour les droits des femmes, pour la protection des éxilés et la cause LGBT. La première réunion publique se tient ce jeudi à 18h30 à la mairie annexe quartier Saint-Jean à Avignon.