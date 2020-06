Municipales à Avignon : une quadrangulaire jouée d'avance ?

Quatre candidats (deux femmes et deux hommes) restent en course pour le second tour des élections municipales ce dimanche à Avignon. La campagne du second tour, en pleine crise sanitaire, va-t-elle chambouler cette quadrangulaire à priori jouée d'avance ? Réponse dimanche soir... et pour 6 ans.

Dernière ligne droite pour les candidats qualifiés pour le second tour des élections municipales qui aura lieu ce dimanche. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8 heures et jusqu'à 18 heures. Contrairement à 2014, le second tour nous offrira une quadrangulaire entre : la Maire sortante Cécile Helle (liste Avignon, notre coeur, notre force) arrivée en tête en mars avec 34,47% des voix : Anne-Sophie Rigault (liste Avignon à coeur soutenue par le Rassemblement National notamment) 21.53% ; l'écologiste Jean-Pierre Cervantès (liste Avignon écologique et solidaire) 15.56% des suffrages au premier tour et Michel Bissière pour Les Républicains (liste Avignon en Grand) qui avait recueilli 11.45% des voix.

La crise du Covid impose un nouveau thème de campagne

Vite oubliés les vaincus du premier tour dont les 3195 voix seront évidemment très convoitées ce dimanche. Disparus des radars les grands dossiers qui avaient animé la campagne du premier tour. Souvenez-vous : l'avenir du Tramway, la pollution sur la Rocade, les problèmes de circulation, la sécurité ou la vie dans les quartiers ! Les thèmes demeurent évidemment mais la crise sanitaire est passée par là en imposant un sujet incontournable ; celui de la relance économique de la ville et de sa fréquentation touristique, après l'annulation du Festival notamment. A l'exception d'Anne-Sophie Rigault, les trois autres candidats ont tiré les leçons de cette crise sans précédent et intégré dans leurs programmes, des propositions spécifiques destinées à relancer l'économique de la Cité des Papes.

Un entre deux tours qui laissera des traces...

Sur la forme, cette campagne de l'entre deux tours -privée de réunions publiques et de véritable débat entre les candidats- restera aussi marquée par l'impossible fusion des listes menées par Cécile Helle et son ancien adjoint Jean-Pierre Cervantès (à qui plusieurs de ses co-listiers reprochent son maintien et son "jusque boutisme") et par le refus de Michel Bissière de toute discussion avec la tête de liste Anne-Sophie Rigault membre du Rassemblement national.

Report des voix, taux de participation, petites phrases assassines, peur de l'épidémie... cette quadrangulaire, à priori jouée sur le papier, va-t-elle nous réserver quelques surprises malgré tout ? La réponse tombera dimanche soir et pour 6 ans, avant le 3ème tour de l'élection qui se jouera lui, au Grand Avignon avec l'élection d'une nouvelle majorité pour la Communauté d'agglomération.

