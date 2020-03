Municipales à Avranches : les candidats débattent en public mardi 3 mars

Ce mardi à 18 heures, salle Victor-Hugo, à Avranches, les trois candidats en lice pour briguer la mairie d'Avranches Saint-Martin-des-Champs seront face à face, et face au public pour développer leurs arguments. Avranches, c'est l'une des villes où la bataille politique à l'occasion de ces municipales a une saveur toute particulière, pour ne pas dire, un petit goût de revanche...

David Nicolas vs Guénahël Huet

D'un côté, il y a le maire sortant, David Nicolas, qui conclut son premier mandat. En 6 ans, il est devenu l'homme fort du sud-Manche, puisqu'il occupe aussi le siège de président de la nouvelle grande intercommunalité : l'agglomération Mont Saint-Michel Normandie. Il va retrouver face à lui, Guénhaël Huet, celui qu'il a fait chuter en 2014. A l'époque, c'était lui l'homme fort. Maire depuis 2 mandats, et député Les Républicains. Il n'en avait que plus mal vécu sa défaite. Dans l'intervalle, Guénahël Huet a également perdu son siège à l'Assemblée nationale et se présente aujourd'hui en tant que simple conseiller municipal d'opposition, à la tête d'une liste qui ne revendique plus d'appartenance politique, mais se réclame de l'ouverture.

Antoine Delaunay : la candidature de l'émancipation

Entre les deux hommes, Antoine Delaunay espère jouer plus que le rôle d'arbitre. Le conseiller départemental du secteur se lance dans la bataille en s'affranchissant des liens qui l'unissaient à Guénahël Huet, dont il fut l'attaché parlementaire jusqu'en 2017. On aurait pu prendre sa candidature comme un passage de témoin entre les deux hommes, mais le retour dans le jeu de Guénahël Huet donne à ce scrutin, à la fois une dimension de revanche, mais aussi de guerre "père-fils".

Venez assister au débat entre les candidats, organisé par La Gazette de la Manche, Ouest-France et France Bleu Cotentin, ce mardi 3 mars, à 18 heures, salle Victor-Hugo (place Carnot à Avranches).