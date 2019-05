Municipales à Barcelone : Echec pour Manuel Valls, les indépendantistes de l'ERC au coude à coude avec la maire sortante

21h11mn : Les derniers sondages sortis des urnes après l'élection municipale de ce dimanche à Barcelone indiquent une égalité presque parfaite entre la liste indépendantiste de gauche (ERC) d'Ernest Maragall et celle de la maire sortante Ada Colau. Le Parti socialiste catalan arrive en 3ième position et Manuel Vall est seulement 5 ième, derrière les indépendantistes de centre droit (Junts per Catalunya).