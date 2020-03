Municipales à Bayeux : deux listes s'opposent au sortant Patrick Gomont

A Bayeux, commune d'un peu plus de 13.000 habitants, deux listes s'opposent au maire sortant centriste sans étiquette, Patrick Gomont: un collectif citoyen mobilisé face à l'urgence climatique emmenée par un duo Agnès Furon-Matthieu Frison et celle de Philippe Chapron pour le Rassemblement National.

Cathédrale Bayeux © Radio France - Carole LOUIS

Anglais, Américains, Canadiens ou autres Allemands viennent à Bayeux, avec sa célèbre Tapisserie, son Musée de la Bataille de Normandie et le Musée Baron Gérard. La ville est largement connue du monde entier, elle accueille chaque année plus d'un demi-million de touristes. Une économie qui fonctionne désormais quasiment toute l'année grâce aussi aux diverses manifestations culturelles. Pour les élections municipales, quelles sont les forces en présence ?

Bayeux, le marché © Radio France - Carole LOUIS

Avec la liste "Bayeux, un temps pour elle, un temps pour tous" le maire sortant Patrick GOMONT, 59 ans s'engage pour un 4e mandat, pour dit-il "poursuivre le travail engagé et relever de nouveaux enjeux". Il a constitué une équipe renouvelée à près de 50% (même si les douze premiers sont sortants). Une liste sans étiquette, ouverte qui marie une ex-conseillère d'opposition socialiste et des militants la République en Marche, du Centre et des Républicains. Le centriste revendique un taux de chômage en baisse l'an dernier à 6,5% dans la zone d'emploi et des investissements important : piscine, médiathèque, équipements sportifs et autre rénovation de la Halle aux Grains. Ses priorités pour cette nouvelle mandature : créer un tiers-lieu pour les associations et les citoyens et récréer ainsi du lien social en cœur de ville, et une base de vie sur le site des anciens abattoirs où s'y produiraient diverses animations.

Une campagne très calme

Très différente de la précédente, cette campagne 2020 a eu du mal à se lancer. Premiers à déposer leur liste : un collectif de citoyens animés par la question de l'urgence climatique qui, avec "Bayeux Demain", veulent en finir avec le mode de gouvernance de l'actuelle majorité. A sa tête un duo : Agnès FURON 41 ans consultante en santé au travail et Matthieu FRISON 46 ans, réalisateur de documentaires, tous deux novices en politique. "Patrick GOMONT n'écoute pas l'opposition", estiment-ils.

Et de donner l'exemple du nouveau centre nautique qui compte moins de lignes d'eau que l'ex-piscine et accuse une baisse de 30% de fréquentation des scolaires. Autre sujet qui fâche : l'emploi et le logement de cœur de ville (500 seraient réservés aux touristes).

Philippe CHAPRON, le candidat Rassemblement national, prône une meilleure sécurité, un stationnement revu à la hausse et la dynamisation d'un commerce en panne. Celui qui durant 38 ans a dirigé le Musée de la Bataille de Normandie, fraîchement retraité, se dit aujourd'hui légitime pour conduire les affaire d'une ville "qu'il aime". Il défend une activité touristique et économique à améliorer.

En 2014, face à deux listes, Patrick GOMONT avait été largement réélu dès le 1er tour avec plus de 63% des suffrages.