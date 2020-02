Municipales à Bayonne: faire de la foire au jambon un événement économique et gastronomique

Le ton était poli et courtois, et le résultat plutôt consensuel. Devant les peñas, les cinq listes qui se présentent pour les élections municipales du 15 et du 22 mars n'ont pas cherché l'affrontement. Une seule passe d'armes, mais elle était attendue: les listes de gauche ne veulent pas de fêtes payantes, tandis que celles de droite s'engagent à maintenir un péage à l'entrée des fêtes pour tous les non Bayonnais.

Pas de sixième jour des fêtes

Pour le reste, la demande des peñas a reçu un accueil favorable. A quelques nuances près, les candidats sont d'accord pour réduire drastiquement ou éliminer les comptoirs extérieurs, et diminuer les sonos extérieures. Le but: retrouver de la convivialité dans la rue et dans les bars, et que la musique vivante, les chorales, les bandas, les txarangas retrouvent toute leur place.

Même constat pour la foire au jambon: elle ne doit pas se transformer en sixième jour des fêtes de Bayonne, mais prendre plus d'ampleur comme événement gastronomique et économique pour la filière porcine, selon les candidats.

Owen Lagadec président du GAB: "les sonos empêchent que des groupes de chant puissent s'exprimer pendant la journée" Copier

Cinq listes se présentent à Bayonne

La liste citoyenne "Demain Bayonne" de Mathieu Bergé, membre de Génération.s (mais liste investie par aucun parti)

Jean René Etchegaray "Bayonne toujours un temps d'avance" soutenue par l'UDI, LR, LREM

La liste d'Henri Etcheto "Bayonne Ville Ouverte" soutenue par Bayonne Écologie - PCF - Place Publique - PS

La liste conduite par Jean Claude Iriart "Bayonne verte et solidaire", liste abertzale soutenue par Euskal Herria Bai (abertzale), Europe Ecologie Les Verts (EELV), Ensemble Les Insoumise

Et donc la liste de droite de Pascal Lesellier "Bayonne Plurielle - La Droite Bayonnais"