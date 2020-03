Municipales à Bayonne: pour Mathieu Bergé "notre différence c'est la créativité"

"Cette candidature change la donne". Mathieu Bergé ne se réjouit pas d'une candidature à la droite de la droite à Bayonne, avec des représentants de Debout la France et du Rassemblement National. Mais pour lui "Jean-René Etchegaray (le maire sortant) a voulu éliminer toutes les autres candidatures à droite et il se retrouve avec un concurrent avec lequel il ne peut pas fusionner. Cette liste va lui prendre des voix" affirme-t-il mais "en démocratie, il faut accepter que toutes les tendances soient représentées".

Une question de méthode

Quant à la gauche, dispersée entre trois listes, la question du leadership se posera au soir du premier tour, mais pour Mathieu Bergé, "c'est aussi une question de méthode: qui va rassembler? Il ne faut pas retomber dans un schéma perdant-perdant en voulant opposer abertzale contre jacobins" comme cela s'étai produit en 2014. "Nous ne nous revendiquons pas comme abertzale, nous en avons sur notre liste nous avons aussi des écologistes" précise le candidat tête de liste de "Bayonne demain - Baiona bihar" , "mais avant tout nous, nous avons des citoyens. Nos valeurs, c'est la solidarité, la transition écologique, la diversité culturelle et linguistique et la créativité. Notre différence, c'est la créativité. Il faut une volonté d'avoir une vraie alternance et de rassembler autour de ces idées. L'élection municipale se gagne en créant la possibilité de fusionner. Notre démarche permet ces fusions et il y a une volonté des électeurs d'offrir une alternance à Bayonne".

Mathieu Bergé se montre certain par ailleurs de pouvoir allier développement économique et évolution de la population. Bayonne accueille entre 600 et 800 personnes chaque année et "nous avons cette volonté de sortir de la logique de faire du logement. Pour répondre à la croissance démographique, ce qu'il faut faire c'est de la ville: accueillir des services, des commerces, pour qu'il y ait un esprit de village dans chaque quartier".

Un discours de vérité auprès de la population

Alords que le Pays Basque dispose d'à peine 20 à 30 hectares de foncier sur tout le Pays Basque disponibles pour l'industrialisation, le candidat note que "il faut offrir des emplois pas que résidentiels mais aussi industriels. Il faut avoir un discours de vérité après de la population. Personne ne peut dire qu'on va arrêter de construire; le Pays Basque gagne 3.000 habitants par an. L’enjeu ça n'est pas de stopper, mais comment on répartit les logements sociaux? Bayonne est le bon élève. Dans Bayonne, il faut répartir les logements sociaux dans la ville mais aussi dans les communes communes alentour.

Réécoutez l'interview de Mathieu Bergé: