Municipales à Beaugency : le choix entre un centriste et un centriste !

Beaugency, France

Comme en 2014, le maire sortant à Beaugency ne se représente pas. Mais à l'époque, le socialiste Claude Bourdin avait achevé 3 mandats consécutifs. Cette fois, David Faucon (divers gauche et soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017) n'aura fait qu'un mandat de maire ; il a annoncé, en octobre dernier, qu'il ne serait pas candidat aux élections municipales de mars prochain.

Il faut dire que David Faucon a eu une mandature compliquée : 3 élus ont quitté la majorité municipale (Michel Cléquin, Daniel Lochet et Jean-Luc Chevet) pour rejoindre l'opposition et il y a eu cette affaire de frais de mandat qui a empoisonné les débats au conseil municipal et pour laquelle le Parquet d'Orléans a finalement ouvert une enquête préliminaire. Même si officiellement, David Faucon se retire pour se consacrer à sa vie familiale et professionnelle et redevenir "un citoyen anonyme"...

Un Modem contre un ex-UDI

En tout cas, la configuration du scrutin sera inédite puisque vont s'affronter deux centristes ! Yves Bachevillier (48 ans) et Jacques Mesas (65 ans), qui mèneront tous deux une liste sans étiquette - et sauf surprise de dernière minute, il ne devrait pas y avoir d'autres listes.

Yves Bachevillier ne le cache pas : il a sa carte au Modem, il est un ami d'enfance de Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, et dont il a été l'assistant parlementaire pendant 18 mois, avant de revenir à plein temps à son activité professionnelle de gestionnaire forestier. 4 élus de la majorité sortante seront sur sa liste (dont 2 adjoints : Christine Roy, adjointe à la Culture, et Franck Moritz, adjoint à l'éducation). "Mais vis-à-vis de David Faucon, nous ne serons ni dans une logique de rupture, ni dans une logique de continuité, précise Yves Bachevillier, nous aurons une approche de bon sens vis-à-vis de ce qui a été fait."

"La différence entre les deux listes n'est pas politique mais se fera sur les projets" estime Yves Bachevillier © Radio France - François Guéroult

Surtout, Yves Bachevillier revendique de la nouveauté dans sa liste : "D'abord parce qu'il y a 25 nouveaux parmi mes colistiers, explique-t-il, mais aussi parce que nous voulons mettre en avant de nouvelles priorités dans l'action publique, à commencer par la dynamisation touristique de Beaugency. Il faut que la ville aide à la réouverture du château, et il faut capter les dizaines de milliers de cyclistes qui font la Loire à vélo, qui passent par Beaugency mais qui ne s'y arrêtent pas." Yves Bachevillier a ainsi le projet d'installer une "maison du vélo" pour accueillir et retenir les cyclo-touristes.

Deux programmes qui ne seront "pas très différents"

Après avoir siégé pendant six ans dans l'opposition, Jacques Mésas, lui, ne le cache pas : il s'inscrit d'abord dans une position de rupture vis-à-vis de la mandature de David Faucon : "Oui, une position de rupture, martèle-t-il, parce que pendant six ans, on a souvent dû aller à la pêche aux informations - je peux vous dire que si je nous l'emportons, les vingt-neuf conseillers municipaux sans exception seront des élus à part entière avec le même niveau d'information. De manière plus globale, je pense qu'il faut vraiment un changement de gouvernance : je considère que le maire n'est pas celui qui sait tout sur tout, il doit être un capitaine d'équipe et un ambassadeur de la ville."

"Le maire doit être un capitaine d'équipe et un ambassadeur de la ville" explique Jacques Mesas - DR

Jacques Mesas a été encarté à l'UDI de 2013 à 2014, "parce que j'avais été séduit par Jean-Louis Borloo", précise-t-il. "Mais la liste sera vraiment une liste de rassemblement républicain, avec des gens de sensibilité de gauche et des gens de sensibilité de droite. Le critère, c'est la compétence et l'amour de Beaugency." Jacques Mesas a ainsi le soutien "amical" de l'ancien maire PS Claude Bourdin (Alfred Mesas, le père de Jacques Mesas, a été adjoint de Claude Bourdin) mais aussi des conseillers départementaux divers droite de Beaugency Claude Boissay et Shiva Chauvière. La priorité pour Jacques Mesas : "retrouver l'attractivité de Beaugency"- il reconnaît que son programme ne sera sans doute "pas très différent" de celui de son rival...

Parmi les sujets qui malgré tout divise à Beaugency, il y a la santé. Jacques Mésas veut créer un centre de santé et salarier des médecins, Yves Bachevillier n'y est pas favorable et préférerait s'appuyer sur l'hôpital qui pourrait bénéficier du label "hôpital de proximité".