Municipales en 2020 : à Beaune, la piscine concentre les débats

A l'approche des municipales en mars prochain, France Bleu Bourgogne fait le bilan du mandat qui s'achève dans différentes villes de Côte-d'Or. Cette semaine, on s'arrête à Beaune où c'est surtout la piscine qui cristallise les critiques des habitants et des opposants au maire actuel.

Beaune, France

A quelques semaines des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars prochain, France Bleu Bourgogne revient sur le mandat qui s'achève dans différentes villes de Bourgogne. Ce lundi, focus sur Beaune, la deuxième ville de Côte-d'Or avec plus de 21 000 habitants. Le maire actuel, Alain Suguenot (LR), est élu depuis 1995 et brigue aujourd'hui un cinquième mandat.

Deux grands chantiers : la cité du Cinéma et la cité des Vins

"Si je reprends le programme de l'époque, il y avait 'terminer la cité du Cinéma', ça c'est fait" affirme Alain Suguenot. Parmi les cases cochées, le maire de Beaune cite également la création d'un "fab lab", une école dédiée au numérique, et le contournement de Beaune "qui était un énorme dossier depuis 1961 et surtout activé pendant ce mandat."

Quand on est maire de Beaune, on continue. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas en 2014, ça ne s'arrête pas en 2020, c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Alain Suguenot

Quant à la cité des Vins, autre fierté du maire actuel, les travaux vont commencer au mois de mars.

Une promesse non-tenue : la nouvelle piscine

La piscine de Beaune était attendue pendant ce mandat, elle est finalement de nouveau reportée. Ce que regrette Malika, une habitante, obligée d'aller jusqu'à Chalon "pour avoir une piscine correcte et avec de bons horaires." Le maire explique que ce chantier a été repoussé à cause de la fermeture de celle de Nuits-Saint-Georges. "On allait pas se passer de piscine dans le sud Côte-d'Or !" Mais en attendant, ce retard profite à son principal adversaire aux prochaines municipales, Éric Monnot : "la piscine, lui il l'a annoncé, nous on va la faire !"

Les listes à Beaune

Cinq listes sont pour le moment déclarées à Beaune :